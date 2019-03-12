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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İlçe halkından İstiklal Marşı klibi - TOKAT

İlçe halkından İstiklal Marşı klibi - TOKAT



: - İlçe halkından İstiklal Marşı klibi - Klip çekiminden görüntüler - Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ile röportaj - Çekilen klibten görüntüler İlçe halkından İstiklal Marşı klibiTOKAT (AA) - Tokat 'ın Yeşilyurt ilçesinde çeşitli meslek gruplarından vatandaşların katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılına özel klip hazırlandı.Edebiyat öğretmeni Emine Uzunöz öncülüğünde hazırlanan klipte, ilçede yaşayan esnaf, şoför, emekli, kamu görevlisi öğretmen ve öğrenciler belli yerlerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.Vatandaşların ilgi gösterdiği klibe ilişkin açıklamada bulunan Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, ilçenin tüm kesiminin birlik ve beraberlik içerisinde, hislere tercüman olan bir çalışma yaptığını belirterek "Bu çalışmadan biz çok memnun kaldık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Beraberlik Öğretmen Kamu Görevlisi Çekim Öğrenciler 

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