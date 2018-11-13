İlan tahtasına reklam yerine çöp astılar

-Asılan çöpler

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilan tahtasına reklam yerine çöp asıldı. Çevre temizliğine dikkat çekmek için billboardlara reklam yerine çöp asıldı. Daha evvel şehrin en işlek caddesi olan Atatürk bulvarında bir kamyon çöpü kontrollü şekilde dökerek, “Şehrimiz temiz tutulmazsa böyle olur” mesajı veren İnegöl Belediyesi, bu defa da ilan tahtalarına atık astırdı. Temizlik konusunda her fırsatta aslolanın temizlemek değil kirletmemek olduğuna dikkat çekilirken, vatandaşların da bu konuda hassas olması istendi. Reklâm billboardlarından birinin üzerine, “Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı” yazısız yazıldı. Yazının altına file gerilerek içerisine caddeden toplanan çöpler dolduruldu. Vatandaşların dikkatini çeken bu çalışmasıyla çevreyi kirletmemenin önemine dikkat çekildi.

