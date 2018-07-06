İlahiyatçı boksör gözünü milli takıma dikti - ESKİŞEHİR
- Antrenmana hazırlık ve antrenman detayları - İlahiyatçı boksör Mustafa Öztürk'ün röportajı - Antrenörü Yılmaz Ayer'in röportajıİlahiyatçı boksör gözünü milli takıma dikti - Eskişehir 'de üniversite okurken katıldığı şampiyonada gösterdiği performansla Beşiktaş'ın renklerine bağladığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mustafa Öztürk, Türkiye'nin göğsünü yurt dışında kabartmayı hedefliyor - Boksör Mustafa Öztürk:"Hedefim, Beşiktaş ile önemli başarılara imza atıp, milli takımla Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil etmek" - "İlahiyatçı olup da boks yaptığım için insanlar şaşırıyor ancak dinimizin spora karşı bir tutumu yok. Boksta şiddet yok. Öyle bir spor olsa zaten yapmazdım"ESKİŞEHİR (AA) - Beşiktaş Kulübü sporcusu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mustafa Öztürk, Boks Milli Takımı'nda yer bularak, Türk bayrağını Avrupa ve dünyada göndere çektirmek istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesini 2014 yılında kazanan 22 yaşındaki Mustafa Öztürk, çocukluğundan beri düşlediği boks sporunu gerçekleştirmek için bir arkadaşının aracılığıyla üniversitenin boks antrenörü Yılmaz Ayer ile tanıştı.Mustafa Öztürk, antrenör Yılmaz Ayer ile günde iki antrenman yapıp 2015 yılında Kars'ta katıldığı ilk turnuva Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Bu yıl da Karaman'da gerçekleştirilen Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda yatay geçişle kayıt yaptırdığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adına yarışan Öztürk, burada da üçüncülüğü elde edince Beşiktaş Kulübünün dikkatini çekti.Beşiktaş Kulübü Boks Takımı adına bu yıl katılacağı Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına yaz okulu için geldiği ESOGÜ'de devam eden ilahiyatçı boksör Mustafa Öztürk, milli takıma seçilip, yurt dışında Türkiye'nin göğsünü kabartmak için ter döküyor. - "Boksta şiddet yoktur"Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayalini kurduğu boksa üniversiteyi kazandıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ESOGÜ'nün antrenörü Yılmaz Ayer ile başladığını kaydetti. Ayer sayesinde boksu sıfırdan öğrendiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:"Günde iki antrenmanla müsabakalara hazırlanır hale geldim. ESOGÜ adına ilk katıldığım Kars'taki üniversitelerarası turnuvada üçüncü oldum. Bu yıl da İstanbul Üniversitesi adına Karaman'da katıldığım turnuvada 52 kiloda üçüncü oldum. Şu anda Beşiktaş Kulübü adına yarışmalara katılacağım. Zeki Karalı hocam ile turnuvalara hazırlanıyorum. Öncelikli hedefim iyi bir sporcu olabilmek. İyi karaktere sahip olup, sporcu ahlakına erişmek istiyorum. Daha sonra eminim ki Türkiye dereceleri ardından gelecektir. İstanbul'da eylül ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Şimdi hedefim Beşiktaş ile önemli başarılara imza atıp, milli takımla Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil etmek."Öztürk, her gencin spor yapması gerektiğinin önemine değinerek, "Boks, hem çeviklik hem de zeka becerisi kazandıran bir spor. İlahiyatçı olup da boks yaptığım için insanlar şaşırıyor ancak dinimizin spora karşı bir tutumu yok. Boksta şiddet yok. Öyle bir spor olsa zaten yapmazdım." şeklinde görüşlerini aktardı.Antrenör Yılmaz Ayer ise Mustafa'nın boks için yetenekli olduğunu fark edince antrenmanlarının sayısını artırdığını anlatarak, "İyi bir sporcu olarak yetiştirdim. İlk şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu. Gözde bir sporcu olunca da Beşiktaş adeta kaptı. Gelecekte Türkiye'nin göğsünü kabartacaktır." dedi.