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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İhtiyaç sahibi öğrencilere 'senfonik' destek - EDİRNE

İhtiyaç sahibi öğrencilere 'senfonik' destek - EDİRNE

İhtiyaç sahibi öğrencilere "senfonik" destek - EDİRNE

: - Salondan detaylar - Konserden görüntüler - Şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer'in açıklaması - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun açıklaması - Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı için konser verdi - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Bu seneki konserden gelen gelirler, öğrencilerimize burs olacak inşallah. Yaklaşık 200 öğrenciye burs veriyoruz"EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı için konser verdi.Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, yoğun ilgiden dolayı salona giremeyen izleyiciler için fuaye alanına dev ekran kuruldu.Konser, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu'nun sahne almasıyla başladı.
Koro, Barış Manço'nun "Anlıyorsun Değil mi?" ve "Arkadaşım Eşek" şarkılarını söyledi.

Daha sonra, şefliğini Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer’in yaptığı Balkan Senfoni Orkestrası, yerli ve klasik Batı müziğine ait sevilen eserleri seslendirdi.Film müziklerinin de çalındığı konserde, izleyiciler zaman zaman alkış tutarak seslendirilen eserlere eşlik etti. - "Bir öğrenci de sen okut" kampanyasıTrakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası hakkında bilgiler vererek, katılımcılara teşekkür etti.Her sene bu konserin düzenlendiğini ifade eden Tabakoğlu, "Bu seneki konserden gelen gelirler, öğrencilerimize burs olacak inşallah. Yaklaşık 200 öğrenciye burs veriyoruz. Bunu arttırmak için de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Konsere katılan herkese teşekkür ediyor, yeni yıllarını kutluyorum." dedi.
Şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ise bugün çok güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, konsere olan ilgiden dolayı katılımcılara şükranlarını sunduğunu aktardı.Konserden elde edilen gelirin "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası kapsamında öğrencilerin eğitimine harcanacağını dile getiren Zafer, "Konser gelirinin öğrencilerin eğitimine harcanacak olması, konseri daha da anlamlı kılıyor. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

Senfoni Muhabir Allah Öğrenciler Yeni Yıl 

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