İhtiyaç sahibi aileye bağışla uzlaştılar - MALATYA İzle
- Malatya Adliyesinin dış görüntüsü - Uzlaşmacı Emekli sağlık personeli Ali Durdu'nun konuşması - Uzlaştırmacı Avukat Fatma Keleş Kayan'ın konuşması - Durdu ve Kayan'ın sohbet etmesiİhtiyaç sahibi aileye bağışla uzlaştılar - Malatya 'da ekmek almak için dışarı çıkan 75 yaşındaki adama otomobiliyle çarparak yaralanmasına neden olan sürücü, mağdurun "ihtiyaç sahibi bir aileye maddi bağışta bulunması" yönündeki talebini kabul edince, taraflar arasında uzlaşma sağlandı - Uzlaşma sonucu şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, soruşturma kamu davası açılmadan kapatıldı - Mağdur Ali Durdu: - "Amacım örnek olmaktı. Bunu sağlayabildiysem ne mutlu bana" - Uzlaştırmacı Fatma Keleş Kayan: - "Şüpheli hiçbir ceza almadan dosya kapatılırken mağdur Ali amcanın da isteği yerine getirilmiş oldu"MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Malatya 'da ekmek almak için dışarı çıkan yaşlı adama otomobiliyle çarparak yaralanmasına neden olan sürücü, mağdurun ihtiyaç sahibi bir aileye maddi bağışta bulunması yönündeki talebini kabul edince, yargılanmaktan kurtuldu.Emekli sağlık personeli Ali Durdu (75), ekmek almak için fırına gittiği sırada kadın sürücü P.H.A idaresindeki otomobilin arkadan çarpması sonucu yaralandı. Durdu'nun şikayetçi olması üzerine, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Soruşturma dosyası, şüphelinin üzerine atılı "taksirle yaralama" suçunun uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Dosyayı inceleyen yetkililer, konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirdi.Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşme sonucu şüpheliye, mağdurun belirlediği ihtiyaç sahibi bir aileye maddi bağışta bulunması teklif edildi.Talebi kabul eden P.H.A, mağdurun belirlediği, anne - babası vefat eden ve aynı evde yaşayan 5 kardeşe bin lira maddi bağışta bulunması üzerine, taraflar arasında uzlaşma sağlandı.Uzlaşma sonucu şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, soruşturma kamu davası açılmadan kapatıldı.Böylece "taksirle yaralama" suçu nedeniyle P.H.A, ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanmaktan kurtuldu. - "Amacım örnek olmaktı"Mağdur Ali Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evden fırına ekmek almak için çıktığı sırada, sokakta bir otomobilin çarpmasıyla yaralandığını, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldıktan sonra, şüpheliyle tanıştığını söyledi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen uzlaştırmacıyla, şüphelinin, mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi bir aileye bağışta bulunması konusunu konuştuklarını belirten Durdu, "Sana taş atana sen gül at' demişler. Mahallemizde fakir bir aile vardı, bağış yapılmasını istedim ve kabul ettiler. Amacım örnek olmaktı. Bunu sağlayabildiysem ne mutlu bana." dedi. - "Ali amcanın istediği yerine getirildi"Uzlaştırmacı avukat Fatma Keleş Kayan ise dosya kendisine ulaştıktan sonra mağdurla yaptığı görüşmelerde, bağış konusunun gündeme geldiğini ifade etti. Kayan, mağdurun barışma taraftarı olduğunu ancak bir isteğinin bulunduğunu kendisine ilettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Mağdur, topluma faydalı olabilmek ve örnek olabilmek için maddi durumu iyi olmayan bir aileye bir miktar maddi yardım yapılması koşuluyla uzlaşabileceğini söyledi.
Ben de teklifi karşı tarafa ilettim, onlar da kabul etti ve ihtiyaç sahibi bir aileye bin lira yardım yapıldı. Bunun üzerine uzlaşma sağlanarak şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Böylece şüpheli hakkında mahkemeye gidilmeden, yargılama yapılmadan dosya kapatıldı. Şüpheli hiçbir ceza almadan dosya kapatılırken mağdur Ali amcanın da isteği yerine getirilmiş oldu." - "Uzlaştırma, onarıcı bir sistem"Kayan, uzlaştırma konusunun uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, "Uzlaştırma, onarıcı bir sistem. Yakın zamanda kanunla kapsamı artırılınca uzlaştırma sayısında büyük bir artış oldu. Burada fail ile mağdur birbirleriyle görüşüyor, tanıyor, anlıyor, olayın etkilerini öğreniyor ve uzlaşarak orta yolu buluyorlar. Uzlaştırmayla mahkemelerin iş yükü azalıyor, fail ceza almadan dosya kapanıyor. Mağdurun da zararı en kısa sürede karşılanıyor. Ali amcaya konuyu kendi çıkarları için değil de toplum faydalı şekilde kullandığı için ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.