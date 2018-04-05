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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
İHH'dan Doğu Gutalı aileler için yeni kamp - SURİYE

İHH'dan Doğu Gutalı aileler için yeni kamp - SURİYE

- İHH'dan Doğu Gutalı aileler için yeni kamp - Kurulan çadırlar - Çadırların havadan görüntülenmesiİHH'dan Doğu Gutalı aileler için yeni kampHATAY (AA) - Suriye ’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İHH İnsani Yardım Vakfınca, İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde 350 adet çadır kuruldu.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta’nın çeşitli bölgelerinden İdlib’e tahliyelerin devam ettiğini söyledi.

Tahliyelerin art arda gelmesi nedeniyle Doğu Gutalı ailelerin barınma alanlarına ihtiyaç duyduklarını ifade eden Tosun, "Doğu Guta’dan tahliye edilen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne 350 adet çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Mobil sağlık kliniğimiz, kuşatmadan çıkan ve uzun bir yolculuktan sonra İdlib’e ulaşan aileleri sağlık taramasından geçirdi.''dedi.
En kısa sürede kamp alanı içerisinde bir çadır okulu da açacaklarını bildiren Tosun, ''Temiz içme suyu ihtiyacını da kamp alanı içerisinde kurduğumuz su deposu ile gidereceğiz. Bu alana 150 çadır daha kurarak toplamda 500 Doğu Gutalı ailenin barınacağı bir alan oluşturmuş olacağız.'' diye konuştu.

Bild İdlib İçme Suyu Sağlık Taraması 

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