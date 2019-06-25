Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
'Iğdır kayısısı tam bir marka haline gelmiştir' - IĞDIR

'Iğdır kayısısı tam bir marka haline gelmiştir' - IĞDIR

" Iğdır kayısısı tam bir marka haline gelmiştir" - IĞDIR - Iğdır Valisi Enver Ünlü ve beraberindekilerin kayısı stantlarını gezilmesi - Vali Enver Ünlü'nün konuşması - Programlardan detaylar" Iğdır kayısısı tam bir marka haline gelmiştir" - Vali Enver Ünlü: - "Çiftçilerimizin kazanması için öncelikle sivil toplum kuruluşları, yetkili kurumlar ve çiftçilerimiz bir araya gelerek ortak pazar kurmalı ve kooperatifleşmelidir. Böyle olursa ürün yüksek fiyata satılabilir. Bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Iğdır kayısısı sofralık kayısı olma bağlamında tam bir marka haline gelmiştir"IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır kayısısının bu yıl verimli olmasına rağmen pazarda gerçek yerini alamadığını belirterek, "Çiftçilerimizin kazanması için öncelikle sivil toplum kuruluşları, yetkili kurumlar ve çiftçilerimiz bir araya gelerek ortak pazar kurmalı ve kooperatifleşmelidir. Böyle olursa ürün yüksek fiyata satılabilir. Bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Iğdır kayısısı sofralık kayısı olma bağlamında tam bir marka haline gelmiştir." dedi.
Kentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Kayısı Tanıtım Günleri" bir düğün salonunda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılar, "En güzel kayısıyı yetiştirme yarışması"na katılan 16 çiftçinin hazırladığı stantları gezdi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, Iğdır kayısısının bu yıl verimli olmasına rağmen pazarda gerçek yerini alamadığına dikkati çekti. Iğdır kayısısının kilosunun İstanbul'da 17 TL'ye satılırken Iğdır 'da pazar sorunu olduğu için kilosu 2 liradan satıldığını dile getiren Ünlü, "Çiftçilerimizin kazanması için öncelikle sivil toplum kuruluşları, yetkili kurumlar ve çiftçilerimiz bir araya gelerek ortak pazar kurmalı ve kooperatifleşmelidir. Böyle olursa ürün yüksek fiyata satılabilir. Bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Iğdır kayısısı sofralık kayısı olma bağlamında tam bir marka haline gelmiştir." diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu da Iğdır çiftçisine ve ilin ekonomisine büyük katkı sağlayan, yetiştiricilerin bir nebze de olsa yüzünü güldüren kayısıda hasadın devam ettiğini belirterek, " Iğdır 'ımızın sembolü haline gelen ve yöresel ismiyle patenti alınan 'Şalak' kayısımızın, tadı ve aroması ile bir kez tadına bakanın tezgahlarda tekrardan aradığı tat olarak, ülkemizdeki kayısılar arasında ayrı bir özelliği bulunmaktadır." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından kayısı yeme yarışmasıyla devam eden etkinlikte, yarışmacıların birinci olma çabaları ilginç görüntülere yol açtı.Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda, katılımcılara kayısı ikram edildi.Vali Ünlü, programın sonunda, en güzel kayısı bahçesi sahiplerinin yanı sıra en güzel kayısı yetiştiricileri ile kayısı yeme yarışmasında derece elde edenlere ödüllerini takdim etti.Programa Ünlü ve Yolcu'nun yanı sıra Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, çeşitli kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Yarış Kooperatif Kayısı Bahçesi Sivil Toplum İlginç Görüntü 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Otogarda Gidiş Yoğunluğu Devam EdiyorOtogarda Gidiş Yoğunluğu Devam Ediyor
Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 YaşındaKafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
İstanbulda Sağanak Yağış Etkili Olduİstanbulda Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı