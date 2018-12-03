İdlib'e insani yardım - ŞANLIURFA Haberi

- Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu deposu - Yardım malzemesinden detay - Yardım malzemelerinin tırlara yüklenmesi - Platform Başkanı Osman Gerem 'in konuşması - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin konuşması - Yardım tırlarından görüntü Şanlıurfa 'dan İdlib'e insani yardım - Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım malzemesi gönderildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da 3 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının iş birliğiyle temin edilen gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan 3 tırlık yardım, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.Platform Başkanı Osman Gerem, Yenice Mahallesi'ndeki depoda düzenlenen törende, 7 yıldır sınır ötesine yardım gönderdiklerini hatırlattı.Suriye kırsalında insanların ağaçların dibinde naylonlardan yapılma derme çatma barakalarda, yağmur ve soğukla mücadele ettiğini belirten Gerem, "Oradaki kamplarda su ve elektrik yok. Bizler de bu kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze de olsa derman olmaya çalışıyoruz. Bugün İdlib bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. Dünyanın birçok coğrafyasında kan, savaş, gözyaşı ve kıtlık var. Bunun yanında Yemen için yardım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda oraya da yardımları ulaştıracağız. Yardımlarda emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - "Dünya Müslümanları Türkiye'den umut beklemektedir"AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de dünyadaki mazlum insanlara yardım ulaştırılmasının büyük bir erdem olduğunu söyledi.
Türkiye'nin kendi bütçesine göre dünyada en çok yardım yapan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Cevheri, şunları kaydetti:"Dünyanın neresine girseniz gidin Türkiye'yi bir ışık, bir umut olarak görüyorlar. Türkiye'nin kaderiyle dünya Müslümanlarının kaderi özdeştir ve özdeşleşmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de dünya Müslümanları Türkiye'den umut beklemektedir. Sadece bu devletimizin eliyle değil, burada ciddi çalışmalar yapan, emeğini mesaisini harcayanlar sivil toplum kuruluşlarıyla da yapılmaktadır. Bugün Yemen'de ciddi manada sıkıntılar yaşanıyor. Binlerce çocuk ölüyor. Bu zulmü, emperyalist güçler Müslümanların eliyle yapıyor. Bizi üzen ve rahatsız eden unsur budur. Emperyalist güçler, bugün Müslümanları birbirine düşürerek ve kırdırarak yok etmeye çalışıyor."