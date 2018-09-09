İdil Biret'den Arnavutluk'ta piyano resitali - TİRAN

: - Türk piyanist İdil Biret'in Tiran'da Turbina Tiyatrosu'nda konser vermesiİdil Biret'den Arnavutluk 'ta piyano resitaliTİRAN (AA) - Türk piyanist İdil Biret, Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da konser verdi.Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde Arnavutluk Kültür Bakanlığı ve Arnavutluk Opera ve Bale Ulusal Tiyatrosu tarafından başkentteki Turbina Tiyatrosu'nda düzenlenen resitali, Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, sanatçılar ve çok sayıda konuk izledi.Büyükelçi Yörük, konserin ardından yaptığı konuşmada, ünlü sanatçı İdil Biret'e sanatseverlere sunduğu performans nedeniyle teşekkürlerini bildirerek, Arnavutluk 'ta gelecekte de bu tarz etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceğini ifade etti. Biret, sanatseverlere Chopin, Beethoven gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden parçalar sundu.