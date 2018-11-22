Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Huzurevinde yaşayan çiftin nikahını belediye başkanı kıydı - AYDIN

Huzurevinde yaşayan çiftin nikahını belediye başkanı kıydı - AYDIN

- Nikah töreni - Belediye Başkanı ve Kaymakamın konuşmaları - Çiftin dansından detay görüntü - Huriye Şermin Çavdar ve Ali İhsan Çelik ile röportaj - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde huzurevinde kalan 72 yaşındaki Huriye Şermin Çavdar ile 78 yaşındaki Ali İhsan Çelik, Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın kıydığı nikah ile dünyaevine girdiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, kaldıkları huzurevinde tanışan 72 yaşındaki Huriye Şermin Çavdar ile 78 yaşındaki Ali İhsan Çelik, Kaymakam Sadettin Yücel'in şahitlik yaptığı, Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın kıydığı nikah ile hayatlarını birleştirdi.Belediyeye ait huzurevinde kalan, iki kızı ve 5 torunu bulunan Çelik ile 2 çocuk ve 2 torun sahibi Çavdar, bir süre arkadaşlık ettikten sonra çocuklarının karşı çıkmasına rağmen evlenme kararı aldı.Belediyeye başvuran Çelik ve Çavdar, resmi işlemlerin ardından sade bir törenle nikah masasına oturdu.Çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı kıyarken Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel şahitlerden biri oldu.Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik, "10 ay önce huzurevi kapısından giren Huriye Şermin Çavdar’ı görür görmez aşık oldum. Uzun yılardır tatmadığım bir duyguydu. Onunla mutlu olacağımı düşündüm. Yalnız yaşamak istemiyorum. Huriye hanıma arkadaşım kanalıyla tanışmak istediğimi ve evlenmek istediğimi ilettim. 8 ay boyunca birbirimiz tanıdık. Evlenmeye karar verdik. Çok mutluyum." dedi.
Evlenmeye karar verdiklerinde, çocuklarının karşı çıktığını, bu yüzden törene gelmediklerini söyleyen Çavdar ise ilk evliliğini küçük yaşta yaptığını belirtti.
Çavdar, "Çok zorluklar çektim. 18 yaşındayken eşim öldü. Dul yaşadım ama ben yalnızlığı sevmeyen bir insanım. Yıllarca tek ve çocuklarım için yaşadım. Yıllar sonra aşkı, sevgiyi bir kez daha tatmak çok iyi bir duygu. Gençlere tavsiyem yok ikinci, yok üçüncü demesinler evlensinler. Şanslarını bir daha denesinler." şeklinde konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, çifti tebrik ederek, "Bu yaşta bu kararı almak bana göre gençlik işaretidir. İnsan her zaman hissettiği yaştadır. Aldığınız bu karardan dolayı sizleri kutluyor, nikahınızı kıymaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise çiftin örnek bir davranış sergilediğini belirterek "Kadın ve erkek bir yuva, bir çatı altında bir araya geldiklerinde bir tamı oluştururlar. Bu anlamda insanlar çift yaratılmışlardır. Çift yaşamak için yaratılmışlardır. Bunun da yaşı yoktur. Hatta bizim inanç ve kültürümüzde son anda da olsa nikahlanarak o nihai emaneti teslim etmek gerektir. Son yıllarda buna çok riayet edilmemeye başlandı. Ben bu nedenle sevgili büyüklerimize, özellikle bu örnek davranışları dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Lens Şahit 

İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı