Huzurevi sakinlerinin 'bocce' mücadelesi - AFYONKARAHİSAR Haberi

Huzurevi sakinlerinin "bocce" mücadelesi - AFYONKARAHİSAR - Kortej yürüyüşü - Spor salonunda düzenlenen törenden detay görüntüler - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan'ın konuşması - Bocce Turnuvasından detay görüntüler - Afyonkarahisar 'da 9 farklı ildeki huzur evlerinde kalan yaşlılardan oluşturulan "bocce" takımları arasında "Huzurevleri arası Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası" düzenlendiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da, 9 farklı ildeki huzur evlerinde kalan yaşlılar, düzenlenen turnuvada bocce oynadı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen "Huzurevleri arası Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası", il protokolünün de katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlük binası önünden başlayan yürüyüş, Afyonkarahisar Belediyesi mehteran takımı öncülüğünde AKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu spor salonunda sonra erdi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan, spor salonunda düzenlenen törende, yaşlıların kültür, tarih ve manevi değerleri genç nesillere aktaran, yaşayan en değerli varlıklar olduğunu belirtti. Yaşlılara sağlıklı, mutlu, aktif bir yaşam hazırlamanın herkesin görevi olduğunu dile getiren İnan, şunları söyledi:"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak aile odaklı hizmetler öncelikli olarak desteklenmektedir. Bunun mümkün olmadığı hallerde ise hizmet verdiğimiz bireylerimize aile sıcaklığında hizmet veren yeni birimler oluşturulmaktadır. Bu bağlamda Afyonkarahisar 'da 4 bin 280 aileye evde bakım aylığı ödenmektedir. Değerli büyüklerimize merkez, Bolvadin, Emirdağ, Sandıklı ilçelerimizde bulunan 4 huzurevinde toplamda 300 kapasite ile aile sıcaklığında sağlıklı ve aktif yaşam odaklı hizmet vermekteyiz. Hizmet verdiğimiz büyüklerimize daha nitelikli ve sağlıklı bir yaşam için her huzurevimizde sosyal ve kültürel partilerimiz yıllık olarak planlanmakta ve titizlikle uygulanmaktadır."İnan, düzenlenen turnuvada, 9 farklı ildeki huzur evlerinde kalan yaşlılardan oluşturulan 14 "bocce" takımının yarışacağını kaydetti. Turnuvanın açılışı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak'ın atışları ile yapıldı.