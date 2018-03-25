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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Huzurevi sakinleri, gaziler ve kimsesiz çocuklar boccede buluştu - BOLU

Huzurevi sakinleri, gaziler ve kimsesiz çocuklar boccede buluştu - BOLU

- Turnuvadan detaylar - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit'in açıklamasıHuzurevi sakinleri, gaziler ve kimsesiz çocuklar boccede buluştu - Bolu 'da düzenlenen "Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası" kapsamında 6 ilin huzurevi sakinleri, kentte yaşayan gaziler ile yetiştirme yurtlarında kalan çocukların oluşturduğu takımlar yarıştıBOLU (AA) - Bolu 'da, 6 ilin huzurevi sakinleri ile kentteki gaziler ve kimsesiz çocukların oluşturduğu takımlar, "Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası"nda yarıştı. Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Bolu Dağı mevkisinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen turnuvaya Bolu , Kastamonu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan 21 huzurevi sakini ve kentte yaşayan gaziler ile yetiştirme yurtlarında kalan çocukların oluşturduğu takımlar katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Bolu 'yu tanıtmak hem de huzurevi sakinlerine bir nebze olsun nefes aldırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya 6 ilden katılım olduğunu aktaran Koçyiğit, " Bolu 'ya gelen yaşlılarımız iki gün boyunca hoşça vakit geçirecek. Nesillerle irtibatı sağlamak adına gençlerimizle yaşlılarımızı bir arada tutacağız. Geçmişten geleceğe bir köprü oluşturulması konusunda iki gün boyunca birlikte olacağız." diye konuştu.
Koçyiğit, turnuvaya huzurevi sakinlerinin yanı sıra, gazilerin ve çocuk evlerinde kalan çocukların da katıldığını ifade etti.
Yarışmanın sonunda Zolguldak Huzurevi takımı 1'inci, Bolu Huzurevi takımı 2'inci ve Bartın Huzurevi takımı 3'üncü oldu.Dereceye girenlere ödül ve madalyaları Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Alışveriş Muhabir Kimsesiz Çocuk Alışveriş Merkezi Kimsesiz Çocuklar 

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