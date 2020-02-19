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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hong Kong'da 'merhamet tanrıçası' Kwun Yum etkinliği - HONG KONG Video

Hong Kong'da 'merhamet tanrıçası' Kwun Yum etkinliği - HONG KONG Video

- Kwun Yum tapınağında düzenlenen ayine katılan Çinliler - Çinlilerin koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanarak ayine katılması - Ayine katılan Çinlilerin mum yakması - Bir Çinli vatandaşın konuşmasıHONG KONG (AA) - Hong Kong 'ta yaşayan Çinliler, Çin takviminin ilk ayının 26. günü vesilesiyle merhamet tanrıçası olarak görülen Kwun Yum ve kendisine ait olduğuna inanılan tapınakta ayin düzenledi.
Ayine bölgedeki koronavirüs salgınına rağmen pek çok kişi katıldı.

Takvim Tanrı 

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