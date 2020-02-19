Hong Kong'da 'merhamet tanrıçası' Kwun Yum etkinliği - HONG KONG Video
- Kwun Yum tapınağında düzenlenen ayine katılan Çinliler - Çinlilerin koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanarak ayine katılması - Ayine katılan Çinlilerin mum yakması - Bir Çinli vatandaşın konuşmasıHONG KONG (AA) - Hong Kong 'ta yaşayan Çinliler, Çin takviminin ilk ayının 26. günü vesilesiyle merhamet tanrıçası olarak görülen Kwun Yum ve kendisine ait olduğuna inanılan tapınakta ayin düzenledi. Ayine bölgedeki koronavirüs salgınına rağmen pek çok kişi katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım