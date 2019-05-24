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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Hollanda'da Müslüman olan Pierre Weijers'in ilk ramazanı - UTRECHT

Hollanda'da Müslüman olan Pierre Weijers'in ilk ramazanı - UTRECHT

- İftardan detay görüntüler - Pierre Weijers ile röportajı - Weijers'in camide ve evde görüntüleriHUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Hollanda 'da Müslüman olan Pierre Weijers'in ilk ramazanı - Pierre Weijers: - "Ramazanda beni en çok etkileyen şey, dayanışma, kardeşlik ve insanların bana destek olup yardım etmesi oldu. Ramazanı yaşamak çok güzel bir duygu" - "İftarda yalnız olduğum için komşularım sağ olsunlar, her akşam yemek gönderiyorlar ve bana çok iyi bakıyorlar. Yalnızlığımı hissettirmemeye çalışıyorlar" - "Ne zaman Müslüman olacağımı sordular ben de hiç bir zaman olmayacağımı söyledim. Daha sonra araştırdıklarım ve okuduklarımdan o kadar etkilendim ki ikna oldum ve aradığım dinin İslam olduğuna inandım"UTRECHT (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda 'da geçen yıl Müslüman olan ve ilk defa oruç tutan Pierre Weijers, "Ramazanda beni en çok etkileyen şey, dayanışma, kardeşlik ve insanların bana destek olup yardım etmesi oldu. Ramazanı yaşamak çok güzel bir duygu." dedi.
Amsterdam itfaiyesinde personel danışmanlığı yapan 51 yaşındaki Weijers, geçen yıl Ekim'de Müslüman oldu.Weijers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk ramazanını nasıl geçirdiğini anlattı.Oruç tutmakta fazla zorlanmadığını belirten Weijers, denemek için ramazandan önce de 6 gün oruç tuttuğunu söyledi.

Weijers, ramazan ve orucun beklediğinden daha rahat geçtiğini vurgulayarak, "Ramazan öncesi beni neyin beklediğini bilmiyordum, zorlanırım diye düşündüm fakat şimdi içinde bulunduktan sonra kolay geçiyor. Teravih ve sabah namazını camide kılmaya çalışıyorum çünkü ramazanda ibadet yapmaktan zevk alıyorum." ifadesini kullandı.Müslüman komşularının ramazan ayı boyunca hep destek olduğunu vurgulayan Weijers, "İftarda yalnız olduğum için komşularım sağ olsunlar her akşam yemek gönderiyorlar ve bana çok iyi bakıyorlar. Yalnızlığımı hissettirmemeye çalışıyorlar. Bu harika bir şey." diye konuştu.
Özel hayatında çok kötü bir dönem geçirdiğini ve o dönemde de Müslüman komşularının kendisine destek olduğunu kaydeden Weijers, şöyle konuştu:"Komşularım beni rahatlatmak için İslam'ı anlatan kitap ve videolar verdiler. Bir süre sonra ne zaman Müslüman olacağımı sordular ben de hiçbir zaman olmayacağımı söyledim. Daha sonra araştırdıklarım ve okuduklarımdan o kadar etkilendim ki ikna oldum ve aradığım dinin İslam olduğuna inandım. İkna olmama neden olan ve en önemli bulduğum ayet ise 'Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti.' ayeti oldu. Tek bir cümlenin bile benim daha önce bildiğim ve alışkın olduğum putperestliği deşifre ettiğini görmek muhteşem bir şey."Weijers, ailesinde herkesin Hristiyan olduğuna dikkati çekerek, "Uzak akrabalarım Müslüman olduğumu duyunca büyük şaşkınlık yaşadılar fakat annem, kardeşlerim ve iş arkadaşlarım iyi karşıladılar ve camideki şehadet törenime katıldılar ve bu nedenle de ilk defa bir camiyi ziyaret etmiş oldular. Bu benim çok hoşuma gitti." dedi.

Ramazan Ayı Sabah Namazı Şehadet İslam Muhabir 

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