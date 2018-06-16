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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hollanda'da huzurevi ve mülteci kampında bayram şenliği - ROTTERDAM

Hollanda'da huzurevi ve mülteci kampında bayram şenliği - ROTTERDAM

- Huzurevindeki bayram şenliğinden detay görüntüler - İslam Color Vakfı gönüllüsü Korhan Tunca röportajıGörüntü Dökümü: - İslam Color Vakfı gönüllüsü Korhan Tunca: - "Amacımız bayramda huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayarak İslam'ın herkese açık bir din olduğunu göstermek" - Genç Müsiad Rotterdam Başkanı Elif Cansu Kaba: - "Bayramı birlikte geçirdiğimiz kamptaki mülteci çocukları mutlu görmek bizi de mutlu etti"ROTTERDAM/KATWİJK (AA) - Hollanda 'da bayramın ikinci gününde huzurevi ve mülteci kampında bayram şenliği düzenlendi.
İslam Color Vakfı tarafından Rotterdam kentindeki huzurevinde düzenlenen bayram şenliğinde, aralarında mültecilerin de bulunduğu gönüllü Müslümanlar, huzur evini ziyaret ederek Müslüman ve Hollanda lı yaşlılar ile sohbet etti.Genç Müsiad Rotterdam tarafınca Katwijk kentindeki mülteci kampında çocuklara düzenlenen şenlikte ise 230 mülteci çocuğa hediyeler dağıtıldı.İslam Color Vakfı gönüllüsü Korhan Tunca, AA muhabirine, huzurevine yaptıkları haftalık ziyaretin bugün bayram şenliği şeklinde organize edildiğini belirterek, Müslüman olanların bayramını kutladıklarını diğerlerinin de gönüllerini alarak hep beraber yemek yediklerini söyledi.

Tunca, "Amacımız bayramda huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayarak İslam'ın herkese açık bir din olduğunu göstermek." dedi.
Genç Müsiad Rotterdam Başkanı Elif Cansu Kaba da "Bayramı bayram yapan çocuklardır. Hepimiz çocukken bayram heyecanını yaşadık. Bayramı birlikte geçirdiğimiz kamptaki mülteci çocukları mutlu görmek bizi de mutlu etti." diye konuştu.

Mülteci İslam Muhabir Huzur Evi Mülteci Kampı 

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