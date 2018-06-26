Hem öğretmen oldu hem kendi eşyalarını tasarladı - ANTALYA
- Hem öğretmen oldu hem kendi eşyalarını tasarladı - Engelli öğretmen Nuri Kurtuluş'un görev yaptığı merkezden iç ve dış detaylar - Öğretmen Nuri Kurtuluş'un konuşması - Detay görüntülerHem öğretmen oldu hem kendi eşyalarını tasarladı - Antalya 'da 12 yaşındayken elektrik akımına kapılması sonucu iki kolu dirsekten kesilen 40 yaşındaki Nuri Kurtuluş, rehber öğretmenleri sayesinde psikolojik sorunlarını aşarak okuyup rehber öğretmen oldu - Kendi kullanabileceği çatal, kaşık ve bisiklet tasarlayan Kurtuluş, Antalya Rehberlik ve Araştırma Merkezinde engelli öğrencilere ve ailelerine danışmanlık yapıyor - Kurtuluş: - "Yaşadığım bu kazadan sonra kendime ve başkalarına faydalı bir duruma gelmiş olmaktan, aynı zamanda topluma olumlu bir rol model olmaktan dolayı gurur duyuyorum"ANTALYA (AA) - Antalya 'da 12 yaşındayken elektrik akımına kapılıp iki kolu dirsekten kesilen 40 yaşındaki Nuri Kurtuluş, rehber öğretmenleri sayesinde psikolojik sorunlarını aşıp kendisini de rehber öğretmen olarak, engelli öğrencilere ve ailelerine destek veriyor.Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde dünyaya gelen Kurtuluş, 12 yaşındayken babasına inşaatta yardım ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Kaldırıldığı hastanede iki kolu dirsek üzerinden kesilen Kurtuluş, 3 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.Yaşam mücadelesini kazanarak hastaneden taburcu edilen Kurtuluş, ailesinin desteğiyle kolları olmamasına rağmen yazı yazmayı öğrendi.Başarılı bir eğitim hayatının ardından Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun olan Kurtuluş, Antalya Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev aldı.Azmiyle herkese örnek olan Kurtuluş, bir süre sonra merkezde Rehberlik Bölüm Başkanı olarak kendisi gibi engellilere ve ailelerine psikolojik destek vermeye başladı. Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kolu olmamasına rağmen kendi için tasarladığı kaşık ve çatalları kullanarak yemek yiyebildiğini, kıyafetlerini giyip çıkarabildiğini ve yine kendi tasarladığı bisikleti kullanabildiğini söyledi.
- "Hayalime kavuştum""Arkadaşlarımın sivilcelerini sorun ettiği dönemde ben iki eli olmayan bir engelliydim." diyen Kurtuluş, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Ergenlik dönemimde engelli olmanın getirdiği psikolojik sorunlarla uğraştım. Bu süreci okuldaki rehber öğretmenlerimin desteğiyle atlattım. İki rehber öğretmenim beni odalarına sık sık çağırıp konuşurlardı. Bu bana çok iyi gelirdi. Mesleğime ilgim o zaman başladı. Rehber öğretmen olmaya karar vermiştim. Kendim gibi engellilere yardımcı olacaktım. Üniversiteyi kazandım ve hayalime kavuştum. Bu bölümde öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışma, aile rehberliği gibi çalışmaların yanı sıra çeşitli eğitim, proje ve rehberlik alanında oluşturulan çalışmalara katılmaktayım. Engelli bazı öğrencilerin de beni örnek aldığını gördüm. Bölüm başkanı olmam sebebi ile yaptığımız komisyon, toplantı ve ekip çalışmalarında liderlik yapmaktayım. Yaşadığım bu kazadan sonra kendime ve başkalarına faydalı bir duruma gelmiş olmaktan, aynı zamanda topluma olumlu bir rol model olmaktan dolayı gurur duyuyorum."İnsanların engellerle ve sorunlarla karşılaşabildiğine işaret eden Kurtuluş, sorunların içinde boğulup pes etmek yerine çözüm yolları aradığını, umutsuzluk ve karamsarlık içine hiçbir zaman düşmediğini vurguladı.