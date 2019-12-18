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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HEM duvarına resim yaptılar - SİİRT

HEM duvarına resim yaptılar - SİİRT

- Halk Eğitim Merkezi'nin duvarına resim çizilmesi - Öğrencilerin resim yapması - Duvarların boyatılması - Eğitmen Leyla Kezer'in konuşması - Öğrenci Rohani Erbek'in konuşmasıHEM duvarına resim yaptılarSİİRT (AA) - Siirt 'te kursiyerler Halk Eğitim Merkezi'nin duvarına resim çizdi.HEM bünyesindeki resim kursunda katılan arasında esnaf, öğretmen, hemşire ve öğrencinin de yer aldığı 20 kişi, duvarları çeşitli resim yaptı.Eğitmen Leyla Kezer, 25 - 35 yaş arası farklı meslek gruplarındaki kişilerin, işlerinden arta kalan zamanlarında resim kursuna katıldığını söyledi.

Duvarların çizimlerle renklendirdiğini belirten Kezer, şöyle konuştu:"İki ay önce taşındığınız Halk Eğitim Merkezinin boş olan duvarları şimdi rengarenk. Resim yapmayı seven öğretmen, hemşire, öğrenci, kuaför ve şoförden oluşan farklı meslekteki çalışma arkadaşlarımız kurslara katılarak burada vakit geçiriyor. Aynı zamanda çoğu küçüklükten beri resim yapmaya meraklı olanlar buradaki beton duvarları çeşitli motif ve resimle renklendirdi."Öğrenci Rohani Erbek ise resim yaparak kendini mutlu hissettiğini belirterek, "Hayalimdeki resimleri duvara yaparak güzel bir görüntü oluşturduk." dedi.

Siyer Öğretmen Küçüklük 

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