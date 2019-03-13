Heliski tutkunları Kaçkarlar'dan mutlu ayrıldı - RİZE

- Heliski tutkunları Kaçkarlar'dan mutlu ayrıldı - Helikopterden görüntü - Kaçkar Dağları'ndan havadan görüntüsü - Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması - Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu'nun açıklamasıHeliski tutkunları Kaçkarlar'dan mutlu ayrıldı - Doğa harikası yaylaları ve aktivite çeşitliliğiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları'ndaki heliski sezonu tamamlandı.Doğa harikası yaylaları ve faaliyet imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları ve Ayder Yaylası'nda bu sezon 8 hafta heliski yapan 215 kayak tutkunu, yöredeki karın kalitesi, pistlerin uzunluğu ve hizmetten memnun şekilde Türkiye'den ayrıldı - Rize Valisi Kemal Çeber: - "Dünyada bu işin en iyi yapılabileceği alanlardan birisi de Kaçkar Dağları"RİZE (AA) - Doğa harikası yaylaları ve faaliyet imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları'ndaki heliski sezonu tamamlandı.Kayakçıların helikopterle dağların zirvelerine çıkıp oradan sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları bir spor türü olan heliski, dünyanın sınırlı yerlerinde yapılıyor.Türkiye'de bu spor, 2003 yılından itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştiriliyor.Kayakçılar, Ayder Yaylası'ndan sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılıyor. Gün boyunca kayak yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar helikopterle konakladıkları yere dönen kayakçılar, bir hafta sonra yerlerini yeni gruba bırakıyor.Kaçkar Dağları ve Ayder Yaylası'nda bu sezon 8 hafta heliski yapan 215 kayak tutkunu, yöredeki karın kalitesi, pistlerin uzunluğu ve hizmetten memnun şekilde Türkiye'den ayrıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ile Ayder Yaylası'ndan helikopterle havalanarak bölgede incelemelerde bulundu.Vali Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede turizmi 12 aya yaymaya gayret edeceklerini söyledi.
Dünyada heliskinin en iyi yapılabileceği alanlardan birisinin de Kaçkar Dağları olduğuna dikkati çeken Çeber, "Pistlerin uzunluğu, kullanılan rotalar, merkeze yakınlığı, güvenliği, doğa ve güzellik anlamında bütün verileri üst üste koyduğumuz zaman heliskinin en iyi yapılacağı bir yer burası. Kaçkar Dağları'nda bunların hepsi bir arada. Bundan dolayı burayı tercih ediyorlar. Bu adamları buradan kovsak bile gitmezler. En iyi şekilde istifade etmemiz lazım." dedi. Çeber, Rize 'nin çok özel bir il olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:"Elimizde muhteşem bir doğamız ve sermayemiz var. Ayder Yaylası ve Çamlıhemşin, buralar da özel yerler. Bizde hepsi bir arada. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu bölgeye çok önem veriyor. Ayder Yaylası kentsel dönüşümünü de hızlandırdık. Burası, yeni yapılacak havalimanımızla birlikte dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olacak. Heliski kayağı da burada en aktif faaliyetlerden birisi olacak. Öncelikle bu güzelliklerimizi ve doğamızı korumamız gerekiyor." - Kayakçı kar tozundan zevk alıyorAyder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ise bölgeye yabancı turistlerin genellikle Avrupa ülkelerinden geldiğini söyledi.
Burada karın kendiliğinden stabilize olduğuna işaret eden Haşimoğlu, "Onun üzerine bir pudra kar yağıyor. Kayakçı o pistin üzerinden kayarken kar tozundan zevk alıyor. Bu kar da her yerde olmuyor." diye konuştu. Haşimoğlu, Kaçkar Dağları'nın eteklerinin bir özelliği olduğuna dikkati çekerek, "Bir tarafı deniz, bir tarafı ise zirve. İkisi birbirine uyum sağladığı zaman ortaya bir kar kalitesi çıkıyor. Burası aynı zamanda Avrupa'ya en yakın olan bölgelerden birisi. Karadeniz Bölgesi'nin diğer bölgelere göre farklı iklimsel özellikleri var." ifadesini kullandı.Haşimoğlu, bu yıl Kaçkarlar'a 215 kayakçı geldiğini de belirterek, "Kanada, ABD, Rusya ve İsviçre'den gelen kayakçılar oldu. Kayak sporu farklı bir spor. Bir bağımlılık yapıyor." dedi.
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