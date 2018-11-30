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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldı - ANKARA

'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldı - ANKARA

"Hedefim Sensin" filminin galası yapıldı - ANKARA - "Hedefim Sensin" filminin galası - Salondan ve seyircilerden detaylar - Oyuncular Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri'nin detay görüntüleri - Oyuncular Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri'nin konuşmaları"Hedefim Sensin" filminin galası yapıldı - Filmin başkentteki galasına, başrol oyuncuları Ata Demirer ve Demet Akbağ katıldıANKARA (AA) - Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı "Hedefim Sensin" filminin başrol oyuncuları başkentlilerle buluştu. Ankara 'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen filmin galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri, gösterimin yapıldığı salonda izleyicilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.Filmin senaryosunu da yazan Demirer, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğlenceli bir yaz filmi çektiklerini, yapmak istediklerini perdeye yansıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Güneydoğulu bir aşiret mensubunu perdeye taşımayı uzun yıllardır isteğini ancak karakteri zihninde bir türlü oturtamadığını belirten Ata Demirer, "Bir gün Beyoğlu'nda otururken adamın orada olduğunu fark ettim. Orada midyeciler, çiğ köfteciler vardır, sokaklarda gezdiği için şakaya da müsaittir. Onu alıp oraya koyunca oldu." dedi.
Demet Akbağ da birlikte birçok projede yer aldıkları Demirer'e sevgisini dile getirerek, "Seyirci bizim mizahımızı seviyor. Yine çok içimize sinen, her defasında seyretmekten mutlu olacağımız bir iş yaptığımıza inanıyorum. Umarım seyirciler de filmi izlerken bizim kadar keyif alır." diye konuştu.

Çiğ Köfte Alışveriş Başkent Basın Mensupları Alışveriş Merkezi 

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