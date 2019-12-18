Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus - KONYA
- Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Mevlana Kültür Merkezi - Sanatçı Erol Evgin'den detaylar - Sanatçı Ahmet Özhan'ın konseri - Araştırmacı Yazar Ömer Tuğrul İnançer'in konuşması - Sema Ayin - i ŞerifiKONYA - Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gününde Şeb - i Arus töreni düzenlendi.
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