Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Hazan ve Bahar' hüsn-i hat sergisi açıldı - SAKARYA

'Hazan ve Bahar' hüsn-i hat sergisi açıldı - SAKARYA

"Hazan ve Bahar" hüsn - i hat sergisi açıldı - SAKARYA - Sergiden detaylar - Sanatseverlerin sergiyi gezmesi - Hattat Mustafa Cemil Efe'nin açıklamaları Sakarya 'da "Hazan ve Bahar" hüsn - i hat sergisi açıldı - Hattat Mustafa Cemil Efe: - "27 eser sergiliyoruz. Eserlerden 20'si sadece burası için özel olarak üretildi ve ilk defa sergileniyor"SAKARYA (AA) - Sakarya 'da, hattat Mustafa Cemil Efe'nin eserlerinden oluşan hüsn - i hat sergisi açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Adapazarı ilçesindeki Ofis Sanat Merkezi'nde açılan sergide 27 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel 15'inci sergisi olduğunu belirtti.
Sergiye "Hazan ve Bahar" ismini verdiklerini belirten Efe, "Her sanatta olduğu gibi İslam sanatları içerisindeki hat sanatı da hem hazan hem de bahar mevsimleri yaşamış. Ben onun için 'kaç mevsim görür insan' sloganıyla bu sergiyi hazırlardım. Bu sergiyle bir şey anlatmak istiyorum; muazzam bir medeniyetin bakiyesi olduğumuz ve hüsn - i hat sanatı bu bakiyenin bütün özelliklerini içerisinde barındıran bir sanat." değerlendirmesinde bulundu.Efe, batılı ressamların da bu hususta aynı görüşte ve düşüncede olduğunu ifade ederek, "Hüsn - i hat sanatının Kur'an - ı Kerim, hadisi - i şerif ve kelamı kibarlara hizmet ediyor oluşu bunu daha da değerli kılıyor. Sergilerle insanlara, Müslümanlara ve sanat camiasına hüsn - i hat sanatının eşsiz güzelliklerini anlatmaya gayret ediyoruz. Eserlerden 20'si sadece burası için özel olarak üretildi ve ilk defa sergileniyor, böyle bir özelliği olması bizim adımıza çok güzel." dedi.
Sergi, 19 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Muhabir Batıl Hat Sanatı Kültür Sanat 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri TöreniCumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni
İşte Benim Zeki Mürenİşte Benim Zeki Müren
Şehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna UğurlanıyorŞehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Güzel Ülkemden Kar ManzaralarıGüzel Ülkemden Kar Manzaraları
Sahte Peygamber DefnedildiSahte Peygamber Defnedildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı