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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvansever muhtar sevimli dostlar için sokak sokak dolaşıyor - TUNCELİ İzle

Hayvansever muhtar sevimli dostlar için sokak sokak dolaşıyor - TUNCELİ İzle

- Muhtar Gökhan Kılıç'ın sokakta yürümesi - Kedilere mama vermesi - Yavru Köpeklere mama vermesi - Muhtar Gökhan Kılıç ile röportaj - Kedilerin mama yemesiTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde 4 yıldır mahalle muhtarlığı yapan Gökhan Kılıç, kışın sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere şefkat eli uzatıyor.Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu Ovacık ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve beyaz örtünün doğayı kaplaması yüzünden sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor.Hayvanların bu durumuna üzülen Pulur Mahallesi'nin 4 yıllık muhtarı Gökhan Kılıç (40), kış mevsiminde hayvanların açlıktan ölmemesi için her gün onlarca kedi ve köpek için sokaklarda dolaşıyor.Kılıç, kendi imkanlarıyla, ya da hayvanseverlerden aldığı mama ve yiyecekleri sırtında taşıyıp sokaklarda kalan kedi ve köpeklere veriyor.Böylece bir yandan sevimli dostların karnını doyuran Kılıç diğer taraftan da mahalle sakinleri ve hayvanseverlerin takdirini topluyor.Muhtar Gökhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklama, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Kış mevsimi dolayısıyla sokaktaki sahipsiz hayvanların zor durumda olduğunu belirten Kılıç, "Sokak hayvanları hep dışarıda. Hava soğuk, kar yağıyor, sığınacak yerleri yok. Ben de kendi imkanlarım ve hayvansever arkadaşların desteğiyle aldığım mamalarla kedi ve köpekleri besliyorum." dedi.
- "Herkes sokak hayvanlarına sahip çıkmalı"Kılıç, sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:"Her gün mahallemde geziyorum. Hangi sokağın neresinde kedi ve köpek var inceliyorum, sonra elimde bulunan mama torbayla yola koyuluyorum. Günde dört, ya da beş kez sokaklardaki belirli noktalara mama bırakıyorum. Hayvanlar da bir süre sonra bu duruma alışıp bu alanlara gelip besleniyor."İnsanların sokak hayvanlarına karşı merhametli olması gerektiğine vurgu yapan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:"Bir insan kendisine nasıl iyi bakıyorsa sokaktaki canlılara da o şekilde bakması gerekir. Çünkü hayvanların da canı, bir hayatı var. Onlar da birer anne olabiliyor, bir yarası olunca canı yanıyor. Belki dilleri yok, dertlerini söze dökemiyorlar ama sevecen halleri, sevgiye ihtiyaç duyan davranışları her şeyi özetliyor. Bu nedenle özellikle kışın sokaktaki canlıları önemsememiz gerekiyor."

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