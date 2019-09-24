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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Hayvanları 'kara kış'ta aç kalmasın diye gün boyu tarlada çalışıyorlar - TUNCELİ

Hayvanları 'kara kış'ta aç kalmasın diye gün boyu tarlada çalışıyorlar - TUNCELİ

Hayvanları "kara kış"ta aç kalmasın diye gün boyu tarlada çalışıyorlar - TUNCELİ - Besicilerin kestikleri yoncayı toplamaları - Besicilerin yonca bağlarını sırtında taşıması - Besicilerin saman yığınlarını torbaya koyması - Besicilerin fasulye dallarını traktöre yüklemesi - İmam İlker ile röportajTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, küçükbaş ile büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, en önemli geçim kaynakları hayvanları için gün boyu tarlalarda çalışarak kışlık yem hazırlıyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının en sert geçtiği yerleşim yerlerinden olan Ovacık'ta, geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, ilkbaharda tarlalarda başlayan zorlu mesailerine sonbahar aylarında da devam ederek kışı rahat geçirmek için uğraşıyor.Günün erken saatlerinde uyanarak yonca, buğday, fasulye ve fiğ gibi yem bitkilerinin ekili olduğu tarlaların yolunu tutan besiciler, hasat vakti yaklaşan bu bitkileri orak ve tırpanla biçerek güneş altında kurutmaya bırakıyor.Hayvanları için gün boyu tarlalarda emek veren besiciler, kuruyan ve nemi çekilen yem bitkilerini daha sonra bağ haline ya da harman makinesinde saman haline getirerek torbaya koyuyor.Besiciler, elde ettikleri ürünleri at ve traktör yardımıyla ya da sırtlarında samanlıklara taşıyarak, kış mevsiminde hayvanlarına yedirmek üzere stokluyor.Besicilerden İmam İlker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları için kış öncesi tarlada zorlu bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçede kış mevsiminin çetin geçtiğini anlatan İlker, "Sonbaharda tarlalarımızda ekili olan yoncalarımızı biçip kurutarak kışın hayvanlarımıza yedirmek üzere samanlıklara taşıyoruz. Bazı tarlalara traktörler giremediği için otları ve samanları bağ haline getirip sırtımızda taşıyoruz. Hayvanlarımız için meşakkatli bir çalışma sürdürüyoruz." dedi.

Samanlık Kış Mevsimi Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Sonbahar 

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