'Hayır' arayışıyla minik Zeynep'in koruyucu ailesi oldular - ŞANLIURFA İzle
"Hayır" arayışıyla minik Zeynep'in koruyucu ailesi oldular - ŞANLIURFA - Evlat edinilen Zeynep'in yeni ailesiyle görüntüleri - Anne Ayşe Oflaz ile röportaj - Baba Adem Oflaz ile röportaj"Hayır" arayışıyla minik Zeynep'in koruyucu ailesi oldular - Şanlıurfa 'da yaşayan 3 çocuk sahibi Ayşe ve Adil Oflaz çifti, "hayır" yapmak isterken öğrendikleri koruyucu aile uygulamasıyla 8 yaşındaki Zeynep'i yuva sahibi yaptılar - Anne Ayşe Oflaz:"Koruyucu aileliğe 'oradaki çocukların bize ihtiyacı var' diye başvurduk ama aslında tam tersine bizim de koruyucu aile olmaya ihtiyacımız varmış" - Baba Adem Oflaz:"Bu kadar bağlanacağımı ummazdım. Zeynep'in diğer çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Şu an gelip 'Zeynep'i alacağız' deseler, inanın ki bırakmamak için elimden gelen her şeyi yaparım. O kadar çok seviyoruz"ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa 'da yaşayan Ayşe ve Adil Oflaz çifti, hayırlı bir işte bulunmak amacıyla araştırma yaptıkları sırada öğrendikleri koruyucu aile uygulaması sayesinde, 8 yaşındaki Zeynep'in yeni ailesi oldular.İki kız ve bir erkek çocukları bulunan okul öncesi eğitim öğretmeni Ayşe (36) ve emlakçı Adem Oflaz (35) çifti, yaklaşık bir yıl önce hayırlı bir işte bulunmak için arayışa girdi.Ayşe Oflaz, eşine koruyucu aile olmayı teklif edince çift, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçti. Başvurularının kabul edilmesiyle mutluluk yaşayan Oflaz ailesi, 8 yaşındaki Zeynep'e yuva oldu.Ayşe Oflaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokulunda öğretmenlik yaptığı için sürekli çocuklarla iç içe olduğunu dile getirerek, izlediği bir televizyon kanalında anlatılan koruyucu aile uygulamasından çok etkilendiğini söyledi.
Programdan sonra ailesi olmayan çocukları daha fazla düşünmeye başladığını belirten Oflaz, "Bir gün eşim bana 'Hayır için ne yapsak, cami, medrese falan mı yaptırsak' dedi. Cami ve medrese yaptıracak bir maddi güce sahip değildik. 'Neden yuvadan bir çocuk alıp bakmıyoruz' dedim. Eşim önce çok şaşırdı, çocuğa ihtiyacımız yok diye önce karşı çıktı. Ben de bizim çocuğa ihtiyacımız olmadığını ama o çocukların bize ihtiyacı olduğunu ifade ettim. Böyle bir şekilde hayır yapacağımızı anlattım." diye konuştu. Oflaz, eşinin ikna olması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını anlatarak, başvurularının kabul edilmesiyle de büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Zeynep'e koruyucu aile olduktan sonra evlerinin bambaşka bir huzur ve mutluluğa kavuştuğunu vurgulayan Oflaz, şöyle konuştu:"Koruyucu aileliğe, oradaki çocukların bize ihtiyacı var diye başvurduk ama aslında tam tersine bizim de koruyucu aile olmaya ihtiyacımız varmış. Zeynep evimize geldikten sonra maneviyatımız daha çok yükseldi, çocuklarımıza, çevremize karşı daha duyarlı hale geldik. Bunun için çok mutluyum. Bir gün ailece oturduğumuz bir sırada, eşime, kendisinin ve benim saçlarımızın beyazladığını, yaşlandığımı söyledim. Zeynep hemen atılarak, 'Hayır sen yaşlanma, senin yaşlanmanı istemiyorum' dedi. Bu sözleri beni çok duygulandırdı." - Adem Oflaz: "Eğer bir hayat kurtarabiliyorsam ne mutlu bana"Adem Oflaz da 3 çocukları olmasına rağmen Zeynep'e çok alıştıklarını ve sevdiklerini belirtti. Eşinin koruyucu aile olma teklifi sayesinde insana yönelik bir hayırda bulunduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Oflaz, "Gerçekten bir hayat kurtarmak, insanlığı kurtarmak gibi. Ben de eğer bir hayat kurtarabiliyorsam ne mutlu bana. Allah herkese böyle bir duygu nasip etsin." dedi. Oflaz, koruyucu aile olduktan sonra eleştiriden çok takdir topladıklarını da aktararak, "Onu da analı, babalı, dinli, imanlı, vatana, millete hayırlı bir insan olarak yetiştirmek ne kadar güzel olur. Bu kadar bağlanacağımı ummazdım. Zeynep'in diğer çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Şu an gelip 'Zeynep'i alacağız' deseler, inanın ki bırakmamak için elimden gelen her şeyi yaparım. O kadar çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.Küçük Zeynep ise bütün gününü kardeşleriyle geçirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, yeni ailesini çok sevdiğini söyledi.