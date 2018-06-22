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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Hayata tek yüzgeçle devam edecek Haberi

Hayata tek yüzgeçle devam edecek Haberi

Yaralı kaplumbağa detay

İlk Müdahale Bild 

-Yüzgeçlerin ağlardan kurtarılması detay

( HATAY )- Yaralı yeşil deniz kaplumbağası Hatay MKÜ Veterinerlik Fakültesi’nde tedavi altına alındı HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsal temizlik ekipleri tarafından Meydan Köyü kıyısında yaralı halde bulunan Cheloni Mydas (yeşil deniz kaplumbağası) cinsi kaplumbağa, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veterinerlik Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Boynuna dolanan ağlar nedeniyle kıyıya vuran kaplumbağaya ilk müdahale Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği üyeleri tarafından yapıldı. Cheloni Mydas cinsi kaplumbağanın boynu ve yüzgeçleri çuval ipliklerine, balıkçı ağlarına ve misinaya dolanmış bir şekilde baygın bir halde kıyıya vurduğu belirtildi. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Üyesi Biyolog Selma Kırbeci, yeşil deniz kaplumbağasının MKÜ Veterinerlik Fakültesi’nde tedavisinin devam ettiğini belirterek, “Kaplumbağanın 4-5 yaşlarında olduğunu ve takılan ipler yüzünden kangren olması nedeniyle yüzgecinin koptuğunu tahmin ediyoruz. Yeşil deniz kaplumbağası tek yüzgeçle yaşayabildiği için tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşama tekrar dönecektir” dedi.

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