Hayalindeki kütüphaneyi çiçek bahçesine dönüştürdü - ERZİNCAN

- Kütüphaneden görüntü - Kütüphane memuru Murat Yaralı'nın kütüphaneye gelişi - Yaralı'nın rafları düzeltmesi - Yaralı'nın tamir işi yapması - Yaralı'nın temizlik yapması - Raf ve kitaplardan görüntü - Yaralı'nın kitap tasnifi ve idari işlerini yapması - Öğrencilerin kütüphaneye gelmeleri - Öğrencilerin kütüphane içerisinde ders çalışmaları - Öğrenci Hamza Sarıkaya ile röportaj - Kütüphane memuru Murat Yaralı ile röportajHayalindeki kütüphaneyi çiçek bahçesine dönüştürdü - Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde kütüphane memuru olarak işe başlayan Murat Yaralı, yaptığı düzenlemelerle adeta çiçek bahçesine dönüştürdüğü kütüphaneyi, en çok rağbet gören mekanlardan biri haline getirdi - Kitapların tasnifini yapan Yaralı, zaman zaman tulum giyip rafların tozunu alıyor, paspasla kütüphanenin genel temizliğini yapıyor - Yaralı: - "Gelen üyeler kütüphanede karşılaştıkları ilk izlenimlerden etkilenip fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaşıyor. Bu da kütüphanecilik adına büyük bir farkındalık yaratıyor"ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde hayalini kurduğu mesleğini yapmak için 8 ay önce işe başlayan kütüphane memuru Murat Yaralı, yaptığı düzenlemelerle adeta çiçek bahçesine çevirdiği kütüphaneyi, öğrencilerin ve "kitap kurtları"nın en çok rağbet gösterdiği mekan haline dönüştürdü.Refahiye'de yaşamını sürdüren ve çocukluktan beri kütüphanecilik yapmak isteyen Murat Yaralı, 8 ay önce Refahiye İlçe Halk Kütüphanesi'nde kütüphane memuru olarak işe başladı. Göreve geldiğinde burada geçici görevle çalışan kişinin esas görev yerine dönmesiyle tek başına kalan Yaralı, kütüphanenin tüm yükünü üstlendi.Kütüphanenin yetersiz olan fiziki şartları dikkatini çeken Yaralı, hayalini kurduğu mesleğine başlamanın da heyecanıyla bu şartları iyileştirip "kitap kurtları"nı kütüphaneye çekmek için kolları sıvadı.Kitap raflarının düzenlenmesiyle işe koyulan Yaralı, yaptığı girişimler sonucu yetkililerin de desteğiyle 6 ayda kütüphanenin mobilya ve teknik eksikliklerinin giderilmesini sağladı.Bu süreçte zaman zaman tulum giyip raflardaki tozu alan, bazen de eline paspası alıp kütüphanenin genel temizliğini yapan Yaralı, fiziki koşulların düzeltilmesi sonrası kitapseverin ilgisini çekmek için merdivenlere "Okumak düşünmektir, hissetmektir, ilerlemektir, farkına varmaktır, en büyük erdemdir" şeklinde yazılar yazdırdı.Kitap tasnifinin yanı sıra idari işleri de yürüten Yaralı, merdivenler başta olmak üzere kütüphanenin birçok bölümüne rengarenk çiçekler yerleştirip gençler ve öğrenciler başta olmak üzere kitap tutkunların kütüphaneye ilgisini çekmeyi başardı.Sosyal medyada görsellerini paylaştığı bu düzenlemelerle kütüphaneye üye sayısını artıran Yaralı, hem kütüphanenin kentteki ilçelerde yer alan kütüphaneler arasında en çok üyesi olan kütüphane olmasını, hem de hayalini kurduğu mesleğinde başarıyı yakaladı.Yeni görünümüne kavuşan kütüphaneye gelen öğrenciler ise yaşanan değişiklikleri ve kavuştukları konforlu ortamı arkadaşları ile öz çekim yaparak paylaşıyor.Murat Yaralı, AA muhabirine yaptığı açıklama, kütüphanenin haftada 6 gün hizmet verdiğini belirterek, kitapseverlerin ve üye sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
- Kütüphanenin yeni görünümü kitapseverlerin beğenisini topladıYaralı, kütüphanelerinin ilçeler arasında üye sayısı bakımından birinci sırada olduğunu vurgulayarak, söyle devam etti:"İlk atandığım gün burası atıl durumdaydı, kırık dökük mobilyalar vardı. İlk işim buranın vitrinini ve görünüşünü değiştirerek bir kurumsal kimliğe kavuşturmak oldu. 6 ay gibi kısa sürede mobilya ile teknik ihtiyacını karşıladık. Ardından çiçek ve merdiven yazıları ile binanın kalan kısımlarına yaptığım düzenleme, insanların dikkatini çekmeye başladı. Göreve ilk başladığımda kütüphaneye ilgi çok çok azdı. Yaptığım değişikliklerle her geçen gün üye sayımız daha da artı. Gelen üyeler kütüphanede karşılaştıkları ilk izlenimlerden etkilenip fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaşıyor. Bu da kütüphanecilik adına büyük bir farkındalık yaratıyor"Kütüphaneye gelen öğrencilerden Hamza Sarıkaya, "Kütüphaneye girdiğinizde çiçekler, resimler ve yazılar karşınıza çıkıyor ve kitapları okuma hevesiniz artıyor. Güleryüzle karşılandığımız için psikolojik olarak ısınıyorsunuz." dedi. Öğrencilerden Olcay Güven ise eskiden kütüphanenin böyle olmadığını belirterek, kütüphanenin yapılan değişiklikle insanların daha çok dikkatini çekmeye başladığını aktardı.