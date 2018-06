Hatay’ın akrobatik işçileri...Tehlikeli olsa da severek çalışıyorlar

-Asi Nehri’nin temizliği detay

( HATAY -ÖZEL)- Büyükşehir Fen İşleri Dağcı Ekipleri Şefi Rıfat Burçin Aslan: “Görevimiz tehlikeli bir iş ama severek, keyif alarak yapıyoruz” HATAY



- Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dağcı Ekipleri Asi Nehri, Hatay genelindeki derelerde ve ırmak kenarlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu koşullarda ve tehlikeli şartlarda çalışan ekipler, Hatay halkı tarafından ‘Hatay’ın Akrobatik İşçileri’ olarak adlandırılıyor. Asi Nehri’ni 2,5-3 aylık periyotlarda düzenli olarak temizlediklerini belirten HBB Fen İşleri Dağcı Ekipleri Şefi Rıfat Burçin Aslan, “Yaklaşık 2,5 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Görevimiz tehlikeli bir iş. İplerle iniliyor fakat yapılması gereken bir iş. Yeri geldiğinde dere temizlikleri, ırmak kenarlarının temizlikleri ve ıslahlarını yapıyoruz. 2,5 - 3 aylık periyotlarla düzenli temizliklerimizi yapıyoruz. Onun dışında yaptığımız işten de memnunuz, keyif alarak yapıyoruz. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz, bizlere bu imkânı sağladığı için” dedi.

Her şey Hatay için Fen İşleri Dağcı Ekiplerinden Nizam Erikçi, yaklaşık 2,5 yıldır Asi Nehri’nin güzelliği için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Erikçi, “Asi Nehri’ndeki çalışmalarımız insan gücü ile günlük 150, 200 metre yeri geliyor 250 metreye de çıkıyor. Kötü atıklardan, çöplerden, yabani otlardan elimizden geldiğince Asi Nehrimizi temizlemeye, halkımıza güzel görüntü vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dağcı Ekibi olarak yaklaşık 2,5 yıldır bu işe başladık. Memnunuz, nasıl güzelleştirebiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz derdindeyiz. Değişik projelerde var ama en güzeli bu diye düşünüyorum. Başkan Lütfü Savaş’ın sayesinde, bizlere bu imkânları verdiği için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

HBB Fen İşleri Dağcı Ekiplerinden Mehmet Güzelmansur, “Biz dağcı ekibiyiz. İşimizi severek yapıyoruz. Hatay’ın güzelliği için, Asi Nehri’nin güzelliği için çalışıyoruz, çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Her şey Hatay için" dedi.