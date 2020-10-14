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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da yanan ağaçlarda damgalama çalışması başladı

Hatay’da yanan ağaçlarda damgalama çalışması başladı

Drone ile alandan görüntüler

Gesi Trol 

-İşçilerin yol açma çalışması
-İşçilerin ağaçları sayıp işlem yapması
-Yanan alandan görüntüler
-Detaylar

( HATAY ) - HATAY

- Hatay'da çıkan yangında yanan ağaçlar için damgalama çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından yanan ağaçlar kesilip, alan tekrar yeşillendirilecek. Hatay'da 9 Ekim Cuma günü başlayıp Belen, Arsuz ve İskenderun'da yerleşim yerlerine sıçrayan ve cumartesi akşam kontrol altına alınan yangının oluşturduğu hasarı tespit çalışmaları sürüyor. İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilk olarak Belen ilçesine bağlı İssume Mahallesindeki yangın bölgesine gelerek yanan ağaçları damgalamaya başladı.
Yanan ağaçları tek tek damgalayıp üzerine numara yazan ekipler, ağacın gövdesini ölçerek kesim işlemine hazır hale getiriyor. Damgalama işleminin ardından ağaçların kesileceği, alanın temizleneceği ve tekrardan yeşillendirileceği öğrenildi. (UMT-
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