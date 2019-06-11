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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Hatay’da kınalı keklikler doğaya bırakıldı

- Hatay’da kınalı keklikler doğaya bırakıldı

Kınalı kekliklerden genel görüntü

Kınalı Gesi Gübre Hayvan Irak 

-Kekliklerin doğaya bırakılması
-Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu konuşması

( HATAY ) HATAY

- Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde üretilen kınalı keklikler Hatay’da doğaya salındı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yılanlı Mahallesinde Kahramanmaraş Doğa Koruma Milli Parklar tarafından getirilen bin adet keklik avlanmaya yasak alanda doğaya bırakıldı. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, doğada nesli tükenmekte olan kuşların neslinin devamı için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün faaliyet içerisinde olduğunu belirterek, “Türkiye’nin birçok değişik yerlerinde bu faaliyet sürdürülüyor. Burada da bugün Kahramanmaraş Kapıçam Üretim Merkezinde üretilen kekliklerimizi burada tabiata hep beraber saldık. Özgürlüğüne bıraktık. Burada salınan bin civarındaki kınalı keklik hem neslin korunması hem de bölgedeki toprağa zararlı durumda bulunan çekirge ve süne gibi bir kısım hayvanlarında yenilenerek gübreyle mücadele veya ilaçla mücadeleye gerek kalmaksızın tabiatın kendi dengesi içerisinde sürdürebilmesidir” dedi.
(ELF-
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