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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Hastane çalışanlarından İstiklal Marşı klibi - DİYARBAKIR

Hastane çalışanlarından İstiklal Marşı klibi - DİYARBAKIR

- İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılında anlamlı klip - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevli çalışanlar üniversitenin farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirerek hazırladıkları klip İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı - Diyarbakır 'da hastane çalışanlarının, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdiği klip beğeni topladıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da hastane çalışanları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevli, aralarında öğretim üyesi, doktor, hemşire, temizlik ve güvenlik personelinin de yer aldığı çalışanlar, hastanenin farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.

Sosyal Medya Hastane Öğretim Üyesi 

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