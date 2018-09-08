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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hasta yaban keçisine vatandaşlar sahip çıktı

Hasta yaban keçisine vatandaşlar sahip çıktı

Yaban keçisi ve vatandaşlar

Kamera Keçi Yaban Keçisi 

-Keçiye süt içirmeleri ve konuşma

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında gözleri görmeyen ve hasta halde bulunan yaban keçisine vatandaşlar sahip çıktı. Yeşilyurt yakınlarında yaban keçisini hasta halde gören vatandaşlar duyarsız kalmadı. Kaçamayacak halde olan yaban keçisini köylerine getiren vatandaşlar sağlığına kavuşması için çaba sarf etti. Yaban keçisinin sütle karnını doyurmaya çalışan vatandaşlar, veteriner ve ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Cep telefonu kamerasıyla yaban keçisini görüntüleyen vatandaşlar, “Yaban keçisi rahatsız durumda. Yemekten kesilmiş durumda, gözleri görmüyor. Fırat suyundan içen keçi rahatsız. Bunun gibi bir sürü keçi şu an rahatsız. Yetkililere sesleniyoruz. Yardım edin, doğayı kurtarın. Bu keçilerim nesli tükenecek siyanür yüzünden” dedi.

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