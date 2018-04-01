Handere baharda kışla mücadele ediyor - KARS İzle

- 2 bin 300 rakımlı Handere köyünün kar altında görüntüleri - Köy muhtarı Yalçın Kuda'nın konuşması - Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök'ün konuşması - Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Temur'un konuşması - Hayvan besiciliği yapan Doğukan Şahin'in konuşması - Handere köyünden detaylarKARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle doğa canlanırken, ilçeye bağlı Handere köyü hala karla mücadele ediyor.İlçeye 14 kilometre uzaklıkta, 2 bin 300 rakımlı, sarıçam ağaçlarıyla çevrili 45 haneli Handere köyü, yörede kış mevsiminin en sert geçtiği yerleşim birimlerinin başında geliyor. Kars 'ta hava sıcaklığı 10 derecenin üzerinde seyrederken bazı vatandaşlar, bahçe ve tarlalarını ekmeye başladı ancak kış şartlarının uzun sürdüğü Handere köyünde, vatandaşlar, evlerinin önünü kaplayan karı temizlemeye çalışıyor.Köy muhtarı Yalçın Kuda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin diğerlerine göre çok daha uzun sürdüğü bir köyde yaşadıklarını söyledi.
Handere'nin doğal güzellikleriyle göz doldurduğunu ancak kışın uzun ve sert geçtiğini anlatan Kuda, "Kar, çevre köylere aralık, ocak aylarında yağarken bizim köye kasımda yağmaya başlıyor. Geçim şartları ve çiftçilik yapmak diğer köylere göre daha zor. Diğer köylerimiz bahçelerinde tohumlarını ekmeye başladı, köyümüzde ise bir metrenin üzerinde kar var. Yaklaşık 6 ay süreyle kar altındayız, bu da hayvan besleyen köylülerimizin geçimini oldukça zorlaştırıyor. Yani köyümüz bölgede kışı en uzun yaşayan köy." diye konuştu. Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de Handere'nin, Kars 'ın en yüksek rakımlı yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Köyümüz yüksek rakımlı olduğu için doğal olarak kar, erken yağıp geç kalkıyor. Bu nedenle tohum ekilmesi, hasat yapılması da geç oluyor. Köylülerimiz çok zor şartlarda çalışıyor. Köylerini terk etmeden yaşam mücadelesi veriyorlar, bunu takdir etmek lazım. Biz de oda olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. - Temur: "Bir metre kar var, sanki Sibirya"Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı ve Altunbulak Köyü Muhtarı Zeki Temur ise köyüne giderken her gün Handere'den geçtiğini ifade ederek, şunları aktardı:"Ben aynı zamanda minibüsçülük yapıyorum. Köyümüzden Sarıkamış'a geleceğimiz zaman, Handere köyünde kar tipi var mı endişesiyle zincirlerimizi her zaman yanımızda bulunduruyoruz. Gerçekten şu an bizim köyümüzde hayvanlar meralarda otluyor, tohumlar ekiliyor ama Handere'de bir metre kar var, sanki Sibirya."Handere köyünde besicilik yapan Doğukan Şahin de köyde kışın uzun sürmesinin yaşamı zorlaştırdığını belirterek, "Evlerin önünü, çatıların karını temizlemek oldukça zor. Bir de çatıdan karlar döküldüğünde evin önünde 3 - 4 metre yüksekliğinde kar birikiyor. Bu karı temizlemek oldukça zor ama yine de köyümüzde yaşamayı seviyoruz." dedi.