Hamsilos Koyu yeni yüzüne kavuşuyor...Koy havadan görüntülendi

-HAMSİLOS KOYU ÇALIŞMALAR

-ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ HASAN BAŞYİĞİT AÇIKLAMALARI



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop’ta, 1853 Rus baskınında Osmanlı donanmasının sığındığı doğal liman olan Hamsilos Koyu, yeni yüzüne kavuşuyor. Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Hamsilos Koyu’nda çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri 10.Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Şu anda koruma amaçlı bir imar planı yapıyoruz. Bu koruma amaçlı imar planı. Burada ihtiyaç olan yani halkın oraya gittiğinde ihtiyaç hissedebileceği ne varsa hepsini projelendiriyoruz. Mesela orada insanlar giriyor. Yoğun bir şekilde. Orada otobüsünü arabasını park edecek uygun bir yer bile yoktu. Orada insanların oturacağı, oturup seyir yapacağı hiçbir yer yoktu. Göze hitap edecek şekilde mesela orada bir yeşillendirme çalışması yaptık ve o yeşillendirme çalışması devam edecek. O yöreye uygun çalı formasyonunda bitkilendirme yapacağız. O fiyordun olduğu açık alana aynı zaman o doğal banklar var. Onlar yerleşecek. Çimleme çalışmaları tamamıyla bittikten sonra orası daha güzel bir görünüm kazanacak inşallah” dedi.

Açıklamalarının devamında ise Başyiğit, “Piknik üniteleri, otopark, alt yapı, peyzaj düzenleme işleri bitecek. Yani önümüzdeki yılda inşallah buraya yol projesi yapacağız. Yoğunluğu tanzim edeceğiz. İmar planı ve gelişim planı revizasyonu da yapacağız inşallah. Bunlar bittikten sonra oraya uygun olarak işte ihtiyaç bulunan kafeterya, restoran gibi işletmeleri de tamamlayacağız” diye konuştu.



