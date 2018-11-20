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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Halk ozanının cenazesi 36 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi - ADANA Haberi

Halk ozanının cenazesi 36 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi - ADANA Haberi

- Halk ozanının cenazesi 36 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi - Köy camisinde "Dertli Kazım"ın tabutunun önünde şiir okunması - Cenaze namazı ve defin - Arşiv görüntüsünde Kazım Dertli'nin kendi mezarı başında dua etmesi ve konuşmasıHalk ozanının cenazesi 36 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildiADANA (AA) - Adana 'nın Yumurtalık ilçesinde, 36 yıl önce mezarını yaptıran halk ozanı "Aşık Dertli Kazım" lakaplı Kazım Dertli, geçirdiği kalp krizi sonucu 95 yaşında hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Gölovası köyünde yaşayan ve uzun yıllar yaptırdığı mezarı başında mevlit okutarak ikramlarda bulunan Dertli, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Dertli için Gölovası Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, yakınları, Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, halk ozanları, şairler ve köy halkı katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Dertli'nin cenazesi, 36 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi.Otobüs şoförlüğü yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinden emekli olmasının ardından 1979 yılında Gölovası köyüne yerleşen halk ozanı, köy halkının kendisine ''Dertli'' diye seslenmesi üzerine 1997 yılında mahkemeye başvurarak ''Altınkaynak'' olan soyadını ''Dertli'' olarak değiştirmişti.

Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı 

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