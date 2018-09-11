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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya şoförden ilk müdahale - ERZİNCAN Haberi

Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya şoförden ilk müdahale - ERZİNCAN Haberi

- Sürücü Adem Canbaba otobüsü kullanması genel ve detay görüntü - Sürücü Adem Canbaba röportaj - Otobüs içerisinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya şoförden ilk müdahale - Erzincan 'da, özel halk otobüsü sürücüsü, kullandığı araçta rahatsızlanan yolcuyu yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü - Sürücü Adem Canbaba:"Seyir halindeyken yolcumuzun yere düştüğünü fark ettim. Sara nöbeti geçirdiğini anladım. Önce yan yatırdım. Otobüsteki demirlere çarpmaması için önlem aldım"ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Canbaba, rahatsızlanan bir yolcusunu yaptığı ilk müdahalenin ardından otobüsle hastaneye götürdü.Kentte 4 nolu hatta çalışan özel halk otobüsü sürücüsü Canbaba, Yunus Emre Mahallesi Akşemsettin Cami önündeki duraktan yolcu aldı. Güzergahına devam eden Canbaba, 3 durak sonra otobüse binen bir yolcunun aniden rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştüğünü gördü.Rahatsızlanan yolcunun yanına giden Canbaba, aldığı sağlık eğitimi sayesinde yan yatırıp ilk müdahalede bulunduğu hastanın dilini kontrol etti.Rahatsızlanan yolcunun başına bir yolcuyu refakatçi bırakan sürücü, otobüsteki diğer yolcularla birlikte Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.Hastanenin acil servis ekiplerine teslim edilen yolcu, tedavi altına alındı. Sara hastası olduğu anlaşılan kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Adem Canbaba gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıldır özel halk otobüsünde çalıştığını belirterek, şunları dile getirdi:"Seyir halindeyken yolcumuzun yere düştüğünü fark ettim. Sara nöbeti geçirdiğini anladım. Önce yan yatırdım. Otobüsteki demirlere çarpmaması için önlem aldım. Biraz sakinleştirdikten sonra dilini kontrol ettim. Ardından başına bir refakatçi bıraktım. Daha sonra güzergahı terk edip, direk hastaneye götürdüm."Canbaba, ilk yardım eğitiminin önemini vurgulayarak, "Otobüste ilk yardımı uygulamasaydım belki de hastamızı kaybedebilirdik. Her vatandaşımız ilk yardım eğitimi almalı." dedi.

Acil Servis İlk Müdahale Güzergah Hastane Halk Otobüsü 

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