Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi - HAKKARİ

Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi - HAKKARİ

- Hakkari lilerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi - Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiden detay görüntüler - Öğrencilerin sergiyi ziyaret etmesinden görüntü - Müze koordinatörü Cengiz Yürükaslan'ın açıklaması Hakkari lilerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi - Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi"ni bir haftada yaklaşık 6 bin kişi ziyaret ettiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de, Çanakkale Savaşı'na ait eşya ve mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" büyük ilgi görüyor.Atatürk Kültür Merkezi'nin zemin katında açılan, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın bulunduğu "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi"ni bir haftada yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti.Müze koordinatörü Cengiz Yürükaslan ile diğer görevliler, yüzlerce eşyanın bulunduğu sergideki malzemeler hakkında ziyaretçilere bilgiler veriyor.Yürükaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin kentte büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Sergideki her parçanın bir hikayesi olduğunu belirten Yürükaslan, "5 bine yakın öğrenci, hafta sonları da gelen aileleri düşünürsek aşağı yukarı 6 bin kişi ziyaret etti. Pazara kadar tahminimce 10 bine yakın ziyaretçiyi burada ağırlamış olacağız." dedi.
Sergiyi Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Şırnak ve Van'a da taşıyacaklarını anlatan Yürükaslan, "Burada talebelerimize Çanakkale ruhunu, Çanakkale'de nelerin olduğunu, nelerin cereyan ettiğini anlatımlı gösteriyoruz." diye konuştu.
Öğrencilerden Adar Kurt da Çanakkale Savaşı'ndan kalma birçok şeyi gördüklerini ve duygulandığını ifade etti.
Öğrencilerden Adem Koç ise "Çanakkale'de kullanılan eşyaları, silahları, demirden yapılan su şişelerini, elbiseleri gördük, tören elbiselerini gördük. Çok mutlu olduk." dedi.
28 Aralık'ta bitmesi planlanan sergi, talep üzerine 1 Ocak'a uzatıldı.

Muhabir Akkale Koordinat Ziyaretçiler Düşünür 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Konya'da Yeni Obruk OluştuKonya'da Yeni Obruk Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı