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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Hadise, Kaş'ta müzikseverlerle buluştu - ANTALYA

Hadise, Kaş'ta müzikseverlerle buluştu - ANTALYA

- Konserden görüntülerANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde şarkıcı Hadise konser verdi.Festivalin ikinci gününde Kaş Limanı'nda gerçekleştirilen programda Hadise sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti.Hadise, Kaş'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, festival kapsamında konser için kendisini davet eden Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'e teşekkür etti.Kocaer de Hadise’ye plaket ve çiçek verdi.Festival, bugün yapılacak 14. Uluslararası Meis Kaş yüzme yarışmasıyla sona erecek.

Yüzme Yarış Yüzme Yarışması Festival Şarkıcı 

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