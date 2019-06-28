Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni - ANKARA

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni - ANKARA

- Öğrencilerin salona girmesi - Salonda oturan öğrenci velileri - Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Halk Oyunları Ekibi seğmenlerinin gösterisi - Tanıtım filmi gösterimi - İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar'ın konuşması - Fakülte birincisi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Kübra Nur Akdoğan'ın konuşması - Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerine belgelerinin verilmesi - Öğrencilerin kep atmasıHacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni - Fakültedeki öğrenciler, eğitim döneminin sona ermesinin ardından mezuniyet heyecanı yaşadıANKARA (AA) - Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesindeki öğrenciler, eğitim döneminin sona ermesinin ardından törenle mezun oldu.Üniversitenin Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.
Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Halk Oyunları Ekibi seğmenlerinin gösterileriyle devam eden törende Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerine belgeleri verildi.
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, mezuniyet törenlerinde gurur ve iç burukluğunu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Her okulun tarihiyle önem kazandığını, mezunlarıyla büyüyüp anıldığını vurgulayan Avşar, mezun etmekte oldukları öğrencilerini de gururla, kıvançla hatırlayacaklarını belirtti.
Her geçen gün yenileri açılan iletişim fakülteleri ve eklenen kontenjanlarla üzerlerine binen yükün daha da ağırlaştığını dile getiren Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü:"En iyileri yetiştirmemiz, en iyileri mezun vermemiz kar etmiyor. Sektörel büyüklük mevcut haliyle bu kadar mezunu istihdama ne yazık ki el vermiyor. İletişim alanında mezun olanlar iş bulma güçlüğü yaşıyor. Alanlarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Size duyulacak ihtiyacı artırmaya ve sizlerin ne kadar nitelikli, marifetli olduğunuzu, gittiğiniz yerlerde, çalıştığınız kurumlarda ne kadar verimli olduğunuzu anlatabilmek için mücadele ediyoruz."Ancak yine de öğrencilerin geçmiş mezunlardan daha şanslı olduğunu ve pek çok kurum ve kuruluşun kariyer sınavlarına girebilmeleri için çokça temaslar gerçekleştirdiklerini, bunda da başarılı olduklarını kaydeden Avşar, öğrencilere kamu kurum ve kuruluşlarının kariyer sınavlarını çok iyi takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.Fakülte birincisi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Kübra Nur Akdoğan da ailesine, öğretmenlerine ve kampüsteki emekçilere teşekkür etti.Mezun olan dönem arkadaşlarını tebrik eden Akdoğan, mesleki hayatlarında başarılar diledi.Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Eğitim Dönemi Saygı Duruşu Öğretmenler Mezuniyet Töreni Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
İstanbullular Sahile Akın Ettiİstanbullular Sahile Akın Etti
Otogarda Gidiş Yoğunluğu Devam EdiyorOtogarda Gidiş Yoğunluğu Devam Ediyor
Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 YaşındaKafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı