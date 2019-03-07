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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hacı Bayram'da Regaip Kandili - ANKARA

Hacı Bayram'da Regaip Kandili - ANKARA

- Regaip Kandili - Hacı Bayram - ı Veli Camisi'nden detaylar - Regaip Kandili programından detaylar - Vatandaşların dua etmesi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile röportaj - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile röportaj - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması - Eski Futbolcu Tanju Çolak'ın vatandaşlara lokma tatlısı dağıtmasıANKARA - Ankara 'da Regaip Kandili dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve vatandaşlar, Hacı Bayram - ı Veli Camisi'ndeki programa katıldı.

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