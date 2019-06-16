Güvercinin kediye yakalanmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada Haberi

-yem yiyen güvercin

-kedinin aniden çıkıp üzerine atlamaya çalışması

-güvercinin uçması

-kedinin havada süzülüp yere düşmesi

-kedinin kaçıp uzaklaşması



( ŞANLIURFA - ÖZEL) Güvercin kediye yakalanmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada- Kediden güvercin yakalamak için akrobasi hareketi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da yem yiyen bir güvercin akrobasi hareketiyle havaya zıplayan kediye yakalanmaktan son anda kurtuldu. Şanlıurfa’da yem yiyen güvercinin akrobasi hareketiyle üzerine atlayan kediden kurtulma anı kameraya yansıdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler Eyyübiye İlçesindeki tarihi Gümrük Hanı içerisinde çekildi. Masaların arasında yem yiyen bir güvencini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, ilginç bir ana tanıklık etti. Güvercin yem yediği sırada tahta bir dolabın arkasında saklanan kedi, aniden ortaya çıkıp güvercinin üzerine atlamak istedi. Kediyi fark eden güvercin son anda uçarak kedinin pençelerinin arasında kalmaktan kurtuldu. Havaya zıplayan kedi ise havada süzüldükten sonra yere düştü. Kedi daha sonra kaçarak uzaklaşırken güvercin ise uçarak gözden kayboldu.

