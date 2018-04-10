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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Gürcistan'da 'Türk-İslam Sanatları' sergisi - TİFLİS

Gürcistan'da 'Türk-İslam Sanatları' sergisi - TİFLİS

Gürcistan'da "Türk - İslam Sanatları" sergisi - TİFLİS - Sergiden detaylar - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın konuşması - Tiflis YEE Müdürü Selçuk Kürşad Koca'nın konuşması - Protokolün sergiyi gezmesiTİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis 'te, Tiflis Yunus Emre Tiflis Enstitüsü (YEE) ve Bursa Büyükşehir Belediyesince "Türk - İslam Sanatları" sergisi açıldı. Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesindeki serginin açılışına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Tiflis YEE Müdürü Selçuk Kürşad Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander ile davetliler katıldı.
Büyükelçi Yazgan, açılışta yaptığı konuşmada, farklı kesimlerin iş birliğiyle düzenlenen serginin başarılı şekilde hayata geçirildiğini ifade etti.
Tiflis YEE Müdürü Koca da kardeş ülkeler Türkiye ve Gürcistan arasındaki kültürel ilişkileri artırmak amacıyla çeşitli kültürel faaliyetler düzenlediklerini belirterek, "YEE olarak, iki kardeş ve dost ülke olan Gürcistan ve Türkiye'nin kültürel ve sanatsal birlikteliğini artırmak için faaliyet yürütüyoruz." dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Kander ise benzer serginin yakında ABD başta olmak üzere birçok ülkede düzenleyeceklerini söyledi.

Yaklaşık 80 eserin bulunduğu sergi, 13 Nisan Cuma'ya kadar sanatseverlerce ziyaret edilebilecek.

İslam Başkent 

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