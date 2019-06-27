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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gürcistan'da Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi - TİFLİS

Gürcistan'da Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi - TİFLİS

- Salondan detaylar - Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel'in konuşması - Karagöz ve Hacivat ustası Hayali Suat Veral'ın konuşması - Gösteriden detaylarGürcistan'da Hacivat - Karagöz oyunu sahnelendiTİFLİS (AA) - Gürcistan'daki Tiflis Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Hacivat - Karagöz gölge oyunu sahnelendi.Etkinliğe, YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Türk Hava Yolları Gürcistan Müdürü Şerafettin Ekici, ülkede yaşayan Türk çocuklar, enstitü öğrencileri ve davetliler katıldı.
Hacivat - Karagöz ustası Hayali Suat Veral ve Türkiye'nin ilk kadın Karagöz ustası Merve İlken tarafından sahnelen gölge oyunundan sonra çocuklarla atölye çalışması yapıldı.YEE Müdürü Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacivat ve Karagöz'un başkent Tiflis 'ten sonra Ahıska kentinde de sahneleneceğini söyledi.

Türkiye'nin ilk "hayalbazı" Merve İlken'in de sahnede yer almasının ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, "Çocuklar, anneler ve babalar oyuna yoğun ilgi gösterdi." şeklinde konuştu.
Sanatçı İlken de Hacivat ve Karagöz'ün Gürcistan'da sahnelenmesine olanak sağlayanlara teşekkür ederek "Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı olmaktaki hedefim Türkiye'de ve dünyadaki tüm kız çocuklarına, genç kızlara, kadınlara, annelere sanat yoluyla örnek olabilmekti." dedi.

Genç Kız Genç Kızlar Gölge Oyunu Öğrenciler Kız Çocuklar 

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