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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Güngören’de binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı - İSTANBUL İzle

Güngören’de binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı - İSTANBUL İzle

- Binadan detaylar - Minibüsten detaylar - Minibüsün çekilmesiGüngören’de binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandıİSTANBUL (AA) - Güngören’de kontrolden çıkıp yol kenarındaki binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Esenlet - Topkapı hattındaki 34 M 4099 plakalı minibüs Genç Osman Caddesinde yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.Kazada yaralanan minibüsteki 3 yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın çekiciyle kaldırılması ile normale döndü.

Polis Hastane Polis Merkezi Nadan Trol 

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