Güngören’de binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı - İSTANBUL İzle
- Binadan detaylar - Minibüsten detaylar - Minibüsün çekilmesiGüngören’de binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandıİSTANBUL (AA) - Güngören’de kontrolden çıkıp yol kenarındaki binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Esenlet - Topkapı hattındaki 34 M 4099 plakalı minibüs Genç Osman Caddesinde yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.Kazada yaralanan minibüsteki 3 yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın çekiciyle kaldırılması ile normale döndü.
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