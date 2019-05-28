Güneşli havayı kitap okuyarak değerlendirdiler - ARDAHAN Haberi
- Vali Masatlı'nın Milli Egemenlik Parkı'na gelişi - Kitap okuyan öğrencilerden genel görüntü - Etkinlikten detaylar - Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmasıGüneşli havayı kitap okuyarak değerlendirdiler - Ardahan 'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce öğrenci, Milli Egemenlik Parkı'nda kitap okumanın keyfini yaşadıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce öğrenci açık alanda kitap okudu.Kentteki güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen yüzlerce öğrenci " Ardahan okuyor projesi" kapsamında Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelerek çimenlerin üzerinde kitap okumanın keyfini yaşadı.Öğrencilerle kitap okuyan Vali Mustafa Masatlı da Ardahan 'da 174 kurumdaki 19 bin 200 öğrenciye yönelik söz konusu kampanyası sürdürdüklerini söyledi.
Kentteki 19 bin 200 öğrencinin her gün bir saatini kitap okumaya ayırdığını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:"Bu projedeki temel amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak ve kötü alışkanlıklara yönelmemelerini sağlamak. Gençler ve çocuklarımıza özellikle okuma alışkanlıklarını devam ettirmek istiyoruz. Bunun sürdürülebilir bir şekilde hayatlarının diğer bölümlerine da aktarmalarını amaçlamaktayız. Söz konusu proje ile öğrencilerimize çok güzel alışkanlık kazandırmış olacağız."Masatlı, projede kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
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