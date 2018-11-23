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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Gülsin Onay öğrencileriyle aynı sahnede - İZMİR

Gülsin Onay öğrencileriyle aynı sahnede - İZMİR

- Öğrencilerinin piyano çalması - Gülsin Onay'ın sahne alması - Dünya çapında üne sahip piyanist Gülsin Onay, öğrencileriyle konser verdiİZMİR (AA) - Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, öğrencileriyle Müzik Müzesi ve Ses Kütüphanesi binasında konser verdi. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) Karataş binasında 19 - 21 Kasım'da yapılan Onay'ın ustalık sınıfında yoğun bir çalışma dönemi geçiren genç piyanistler, Gülsin Onay ile sahneye çıktı.Genç piyanistlerin Bach'tan Mozart'a, Chopin'den Debussy'e başarılı yorumları beğeni topladı.Konserde konuşan dünya çapında üne sahip piyanist Gülsin Onay, çok verimli bir çalışma yaptıklarını, öğrencilerinin hepsinin üstün yetenekli olduğunu ve geleceğin piyanistleriyle çalışmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Onay, daha sonra ustalık sınıfına katılan öğrencilere belge verdi.

Piyanist Üstün Yetenek Erimli Öğrenciler 

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