'Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar' projesi - DÜZCE Haberi
"Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi - DÜZCE - Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir'in konuşması - Düzce Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İlhan Çetin'in konuşması - Sertifika dağıtımı"Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi - Proje kapsamında okuma - yazma kursunda eğitim alan 23 kursiyere sertifikaları verildi - Düzce Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Çetin: - "Kadınlarımız bizim için çok önemli. Bu kurslarda çoğunluğun erkek olması gerektiği düşünülüyor ama kursiyerlerimizin yüzde 95'i kadınlardan oluşuyor" - DÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Demir: - "Bazen içimizde bir güç olur fakat biz bunun farkında olmayız. Birilerinin yardımı ile bu enerjiyi fark edip küçük motivasyon ile büyük başarılar elde edebiliriz"DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) katkılarıyla hayata geçirilen "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi kapsamında ilde okuma - yazma kursunda eğitim alan kadınlara sertifikaları verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Okuma - Yazma Seferberliği'ne katılan kadınlara, DÜ Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri de destek verdi. Kadınların eğitim saatlerinde kursa gelen üniversite öğrencileri, hazırladıkları materyallerle kadınlara yardımcı oldu.Mart ayında başlayan kurslar sayesinde okuma - yazma öğrenen 23 kadın kursiyer için mezuniyet töreni düzenlendi. Programda konuşan Düzce Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İlhan Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bu önemli konuda çalışma yapılması için okuma - yazma seferberliği başlattığını hatırlattı.Seferberliğin tam anlamıyla karşılık bulduğunu ve kursların her ilde çoğalarak devam ettiğini kaydeden Çetin, şunları aktardı:"Okuma - yazma seferberliğinde ulaştığımız sayı 2 bin 600. Mart ayından bu yana her kesime ulaşarak okuma - yazma bilmeyen kalmasın diye çalışma yaptık. Kadınlarımız bizim için çok önemli. Bu kurslarda çoğunluğun erkek olması gerektiği düşünülüyor ama kursiyerlerimizin yüzde 95'i kadınlardan oluşuyor.""Kadınlar bizim annemiz, eşimiz, ablamız." diyen Çetin, "Kur'an - ı Kerim de kadına büyük önem veriyor. Bu verilen değerin toplumda karşılığının olması için bu projeler yapılıyor. Gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz de bu konuda kadınlarımıza destek veriyor. Böylesine önemli bir konuyu irdeledikleri ve destek verdikleri için de üniversitemize teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Çetin, verilen okuma - yazma belgelerinin kadınların ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Bu belgeler kadınlarımızın az zamanda bu işi yapabildiklerini gösteriyor. 'Madem bu kadar kolaydı, niye bu kadar bekledik?' diye sorunlarla karşılaştık. Bazı şeyler için illa seferberlik beklememeliyiz." ifadelerini kullandı.DÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir, kadınların güçlü yanlarını ortaya çıkarmak amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.
Kadının toplumun her alanında yer aldığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:"Bazen içimizde bir güç olur fakat biz bunun farkında olmayız. Birilerinin yardımı ile bu enerjiyi fark edip küçük motivasyon ile büyük başarılar elde edebiliriz. Hem anneliğin hem de kadınlığın verdiği bir güç. Bu durumun farkındalığını ortaya çıkarmak amacıyla üniversite olarak buna destek vermek istedik."Demir, Düzce Üniversitesi'inin, her zaman kadınlara destek olduğunu belirterek, bu desteklerini her geçen gün daha da arttıracaklarını belirtti. Proje yürütücüsü ve DÜ Sosyal Hizmetler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özlem Baydan da proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Mezuniyet töreni pastası, kursiyer kadınlar ve eğitimlerinde kendilerine destek olan üniversite öğrencilerince kesildi.