'Görsellerle Hastalıklar' yarışması tıp eğitimine kaynak oluyor - MALATYA
"Görsellerle Hastalıklar" yarışması tıp eğitimine kaynak oluyor - MALATYA - "Görsellerle Hastalıklar" yarışması - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın açıklaması"Görsellerle Hastalıklar" yarışması tıp eğitimine kaynak oluyor - İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen ve her türlü görselin kullanılarak hastalıkların anlatıldığı "Görsellerle Hastalıklar" yarışmasında dereceye giren eserler, tıp eğitiminde kaynak olarak kullanılacak - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "Hastalıkların izahında sözlü anlatım önemli ama yeterli değil. Anlatımın görsellerle desteklenmesi daha fazla etkileyici olur diye düşünüyoruz" - MALATYA - İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen ve her türlü görselin kullanılarak hastalıkların anlatıldığı "Görsellerle Hastalıklar" yarışmasında dereceye giren eserler, tıp eğitiminde kaynak olarak kullanılacak.İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmayla, hastalıkların görsellerle anlatılarak tıp eğitiminin daha kolay ve akılda kalıcı olmasına katkı sağlamak, tıbbi görsel eğitim materyallerinin kullanımını teşvik etmek amaçlanıyor.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmada çizilen ve hastalıkları etkileyici, açıklayıcı, vurgulayıcı şekilde yansıtan görselleri, tıp eğitimi sırasından materyal olarak kullanmayı amaçladıklarını belirtti. Kızılay, "Bunun için de yeni tarzda resim, grafik ile hastalıkları açıklayıcı materyal üretilmesini yarışmayla teşvik ediyoruz." dedi. Aynı zamanda toplumda sağlık okur yazarlığı düzeyini de yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Kızılay, "Hastalıkların izahında sözlü anlatım önemli ama yeterli değil. Anlatımın görsellerle desteklenmesi daha fazla etkileyici olur diye düşünüyoruz. Biz de Görsellerle Hastalıklar yarışmasıyla materyal topluyoruz." şeklinde konuştu. Yarışmaya yurt içinden 96 eserin katıldığını ve doktorlar ile sanatçılardan oluşan jüri tarafından derecelendirme yapıldığını bildiren Kızılay, yarışmada birinciliği iki eserin paylaştığını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Kızılay, yarışmada birinciliği, tıp doktoru Gökhan Canaz'ın beyin kanamasını anlattığı "Beyin anevrizma kanaması ve vazospazm" ile Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker'in karaciğer sirozunu üç boyutlu olarak yansıttığı "karaciğer sirozu" çizimiyle kazandığını dile getirdi.Kızılay, yarışmada derece elde eden 6 çizim ile yarışmaya katılan diğer çalışmalardan seçilenlerin tıp eğitiminde ve medyada sağlıkla ilgili alanlarda kullanılacağını aktardı.
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