Görme engelli üniversite öğrencisinden köy okuluna kütüphane - DÜZCE
- Kütüphaneye kitapların yerleştirilmesi - Görme engelli Ahizer Özbek'in konuşması - DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin'in konuşması - Kütüphanenin açılmasıDÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 3. sınıf öğrencisi görme engelli 23 yaşındaki Ahizer Özbek, okuduğu üniversitede kurduğu toplulukla bir ilkokula kütüphane kazandırdı.Arkadaşları ile DÜ'de Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu'nu kuran ve topluluğa başkanlık yapan Özbek, Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu'nun kütüphane ihtiyacı olduğu bilgisini aldı. Özbek, bunun üzerine kitap kampanyası başlatarak tüm üniversite öğrencilerine ulaştı.İlkokuldaki bir odayı arkadaşlarıyla dizayn eden Özbek, bugün de kütüphanenin açılış organizasyonunu gerçekleştirdi.Kütüphane fikrini gazetecilere anlatan Özbek, öğrencilerin ışık bulacağı kütüphaneyi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Tüm arkadaşlarıyla çalışma yaptıklarını aktaran Özbek, şöyle konuştu:"Topluluk olarak ilimizde kütüphanesi bulunmayan bu okulumuza kütüphane kazandırmak istedik. Projemizi hemen hayata geçirdik, her yerden kitaplar gelmeye başladı. Okulumuzdaki öğrenciler de bu durumu sıcak karşıladı. Bu projeye hep birlikte el verdik, Beyazay Derneği'nin katkıları ile burayı hizmete açtık. Bu proje çok gurur verici. Bu projeyi ilk günden bire benimseyen topluluğumuzdaki arkadaşlarıma ve buraya kitap bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kütüphane oldu."DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin de Özbek'in topluma fikirleriyle ışık tuttuğunu aktardı.Güzel bir çalışmaya imza atıldığını kaydeden Şahin, "Toplumumuzda engelli bireylere karşı bir algı var. Engelli olmak için görememek, işitememek değildir. Şu an birçok insan topluma ciddi sıkıntı veren şeyleri görmüyorlar, asıl engelli onlardır. Yaşanan zulüm ve garibanların sesini duymayan insanlar var, engelli olan onlardır. Bu gibi kişilerin ruhları engelli. Gözün görmesi ya da görmemesinin bir önemi yok, kalp gözüdür önemli olan. Ben Ahizer'in kalp gözünün açık olduğuna inanıyorum." diye konuştu. Açılışın ardından Özbek, kütüphanedeki ilk okuma dersini de kendisi yaptı. Özbek, etrafına toplanan ilkokul öğrencilerine görme engelliler için özel olarak tasarlanan Dede Korkut Hikayeleri'nden bir bölümü okudu.Topluluk üyeleri tarafından bastırılan görme engellilerin okuyabileceği kitaplar da kütüphanede yerini aldı.