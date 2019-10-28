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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gönüllü gençler köy okuluna renk kattı - GAZİANTEP

Gönüllü gençler köy okuluna renk kattı - GAZİANTEP

- Gaziantep Gençlik Merkezi'nin hazırladığı video - Gaziantep Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Okulum Rengarenk" projesi kapsamında, köy okulunun duvarlarına çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini çizdi - Gönüllülerden Mehmet Kaplan: - "Öğrenciler okullarının yeni halini gördüklerinde çok şaşırdı ve mutlu oldu. Bu mutluluğu görmek her şeye değerdi"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Okulum Rengarenk" projesi kapsamında köy okulunun duvarlarını boyadı.Oğuzeli ilçesi kırsalında yer alan Taşyazı Ortaokulunu ziyaret eden 100 gönüllü genç, iç ve dış duvarları rengarenk boyadı. Duvarlara çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini çizen gönüller, öğrencilerle oyun oynadı, onlara hikayeler okudu.Hazırladıkları videoyla okulun eski ve yeni halini gösteren gençler, proje kapsamında 9 köy okulunu daha ziyaret edecek.Gönüllülerden Mehmet Kaplan, projede ilk olarak çeşitli ihtiyaçları bulunan köy okullarını belirlediklerini söyledi.

Öğrencilerin sosyal yaşama uyumlarını ve okullarına aidiyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:"Yaptığımız çalışmayla çocukların okullarını sevmesini hedefledik. Bundan sonra İslahiye, Karkamış, Yavuzeli ilçelerindeki köy okullarına gideceğiz. Öğrenciler, okullarının yeni halini gördüklerinde çok şaşırdı ve mutlu oldu. Bu mutluluğu görmek her şeye değerdi. Amacımız bu projeyi genişleterek daha çok kitleye ulaştırabilmek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu tür projelere her zaman destek veriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Çizgi Film Kullar Öğrenciler 

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