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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Gölbaşı Gölü çevre ve su kirliliği alarm veriyor Haberi

Gölbaşı Gölü çevre ve su kirliliği alarm veriyor Haberi

Ekiplerin gölü temizleme anı

Irak 

-Dernek başkanı röportaj
-Gölden çıkan çöplerin götürülmesi

( HATAY ) Gölbaşı Gölü çevre ve su yüzeyi kirliliği alarm veriyor- Hatay'da manzarası, florası ve faunasıyla kendisine hayran bırakan, 193 kuş türünün yaşam alanı bulduğu Gölbaşı Gölü'nde çevre ve su yüzeyi temizliği yapıldı HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, manzarası, florası ve faunasıyla kendisine hayran bırakan, 193 kuş türünün yaşam alanı bulduğu Gölbaşı Gölü'nde çevre ve su yüzeyi temizliği yapıldı. Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından "Gölbaşı'nda HAYAD var" etkinliği kapsamında bir araya gelen yaklaşık 50 gönüllü tekneyle su üstünde ve göl çevresinde temizlik çalışması yaptı. İki gün süren temizlik çalışmaları sonunda göl ve çevresinden çok miktarda çöp toplandı. Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, gölün temiz tutulması konusunda yeterli özenin gösterilmediğini belirtti.
Gölün 17 bin dönümlük doğal sulak alana sahip olduğu ifade eden Vardı, "Burası dünya harikası doğal bir göl ancak buraya yeterli ilgi gösterilmiyor. Buraya pikniğe gelen vatandaşlarımız çöpleri bölgeye bırakıyor. Bu çöpler de rüzgarın etkisiyle gölün içine geliyor. Dernek olarak 'Gölbaşı'nda HAYAD var' etkinliğimiz ile hayat derneği yöneticilerimizin ve köyde bulunan bazı gönüllülerin katılımıyla Gölbaşı Gölü'nde kısa sürede su yüzeyinde gözle görülen çok miktarda çöp toplandık. Buraya sahip çıkılmalı çünkü burası hepimizin ortak değerleri” dedi.

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